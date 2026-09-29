카카오게임즈, PC MMORPG '아키에이지 S' 개발 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 29일 아키에이지 S 개발 다큐를 공개했다.
- 아키에이지 S는 성장·전투·생활을 유기적으로 연결했다.
- 2027년 2분기 글로벌 출시를 목표로 개발 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 신작 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아키에이지 S: 자유의 해협'의 개발 다큐멘터리 영상을 공개했다. 약 17분 분량의 영상에는 김경태 총괄 PD와 윤상 OST 음악감독 등 주요 개발진이 출연해 게임의 핵심 시스템과 개발 방향을 설명한다.
'아키에이지 S'는 원작의 개발·서비스 경험을 바탕으로 성장, 전투, 생활 콘텐츠를 유기적으로 연결한다. 이용자의 성장 과정에서 시작된 선택이 전투와 경쟁을 거쳐 대규모 분쟁과 해상 전투로 확장되는 흐름을 구현한다.
전투 시스템은 무기와 방어구에 따라 제공되는 다양한 스킬을 조합해 이용자가 자신만의 전투 스타일을 구성할 수 있도록 설계됐다. 필드 사냥과 던전뿐 아니라 채집·생산·교역으로 성장 경로를 확장하며 직관적인 조작과 쿼터뷰 시점을 적용했다.
생활 콘텐츠는 개인 하우징 공간을 통해 토지 선점 부담을 낮추고 생산과 교역으로 확보한 자원이 캐릭터 성장과 경쟁으로 이어지는 구조를 갖춘다.
경쟁 콘텐츠는 파티·길드 단위 교전부터 서버 간 대규모 PvP까지 다양한 규모로 마련되며 서버 간 대결 구도를 주기적으로 변경해 세력 불균형 고착을 방지할 계획이다.
윤상 음악감독은 항해의 자유와 낭만부터 바다에서의 긴장감, 해상 전투의 강렬함까지 게임의 다양한 분위기를 음악으로 표현하는 제작 과정을 소개했다.
카카오게임즈는 개발 다큐멘터리 공개와 함께 이용자 Q&A를 진행한다. 영상에서 소개된 개발 방향과 주요 콘텐츠에 대한 질문을 접수하고 후속 Q&A를 통해 구체적인 게임 정보를 공개할 예정이다.
'아키에이지 S'는 2027년 2분기 글로벌 출시를 목표로 개발 중이며, 해외 시장은 스팀을 기반으로 서비스할 계획이다.
origin@newspim.com