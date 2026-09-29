가온전선, 美 송전망 시장 진출…가공선 현지 생산 추진

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 29일 미국 LSCUS로 가공선 투자를 추진했다
- 기존 배전 중심 사업을 송전 분야까지 넓히려 했다
- 미국 전력망 투자 확대에 맞춰 현지 공급을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 가온전선이 미국 현지 생산법인을 통해 가공선 생산설비 투자를 추진하며 북미 송전망 시장에 진출한다. 기존 배전 중심의 미국 사업을 송전 분야까지 확대해 현지 전력 인프라 수요에 대응한다는 계획이다.
가온전선은 미국 생산법인 LSCUS가 가공선 생산설비 투자를 추진한다고 29일 밝혔다.
LSCUS는 현재 중·저압(MV·LV) 케이블 생산라인 증설을 진행하고 있다. 올해 10월 1단계 증설을 마치고 내년 상반기 2단계 증설까지 완료할 예정이다. 여기에 가공선 생산설비를 추가 구축해 송·배전 분야 전반으로 현지 공급체계를 확대할 계획이다.
가공선은 송전철탑 등을 통해 전력을 장거리로 보내는 데 사용되는 전선이다. 발전소와 전력 수요처 간 거리가 긴 미국에서는 송전망 구축에 광범위하게 활용된다.
미국 내 전력 인프라 투자도 확대되고 있다. 미국 에디슨전기협회(EEI)에 따르면 미국 전력회사들은 2025년부터 2028년까지 송전망에 약 1780억달러를 투자할 계획이다. AI 데이터센터와 첨단 제조업 시설 확대, 신규 발전원 연결에 따른 전력망 수요 증가가 투자 확대를 이끌고 있다.
가온전선은 이미 미국 빅테크 기업이 텍사스주에 건설 중인 AI 데이터센터 전력망용 발전소에 저압 케이블을 공급하고 있다. 가공선 생산까지 확대하면 발전소 내부 전력망에서 송전망에 이르는 제품 공급이 가능해진다.
회사는 향후 LS그린링크의 초고압 해저·지중케이블 사업과의 연계도 기대하고 있다. 미국 원전 투자 확대에 대비해 원전용 케이블 시장 진출도 검토 중이다.
정현 가온전선 대표는 "LSCUS를 중심으로 송전부터 배전까지 현지 공급체계를 강화해 미국 전력 인프라 시장 공략을 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com