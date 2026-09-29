KT, '마이케이티' 앱 AI 중심 개편…14개 특화 에이전트 적용

AI 핵심 요약beta
- KT가 29일 마이케이티 앱을 AI 기반으로 개편했다.
- 홈·혜택 화면에 개인화 메시지와 추천을 넣었다.
- 마이 AI 14개 에이전트로 상담·처리를 강화했다.
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요금제·멤버십 등 AI로 안내…서비스 처리·연결 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 '마이케이티' 앱을 인공지능(AI) 기반으로 개편하고 개인화 추천과 상담 기능을 강화했다.
KT는 마이케이티 앱의 홈·혜택 화면과 AI 상담 기능을 개편했다고 29일 밝혔다.
개편된 앱 홈과 혜택 화면 상단에는 고객별 개인화 메시지 영역이 추가됐다. 이용 패턴과 보유 상품, 멤버십 등 가입 정보를 바탕으로 고객에게 필요한 혜택과 서비스를 제안한다.
AI 에이전트 '마이 AI'도 앱 전면에 배치됐다. 고객은 요금제와 멤버십, 각종 혜택 등 통신 관련 내용을 직접 질문하거나 서비스 영역별 추천 질문을 선택해 답변을 확인할 수 있다.
마이 AI는 요금제 조회, 부가서비스, 멤버십, 장기 고객 혜택 등 주요 서비스 영역에 특화된 14개 AI 에이전트로 구성된다. 이용자는 AI와 대화하면서 관련 정보를 안내받고 일부 서비스는 바로 처리하거나 필요한 메뉴로 연결할 수 있다.
KT는 이번 개편을 기념해 오는 10월 12일부터 31일까지 고객 체험 프로모션도 진행한다. 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 갤럭시 Z 폴드8과 갤럭시 워치9 등을 제공할 예정이다.
flurry327@newspim.com