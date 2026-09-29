진에어, 필리핀 4개 노선 최대 25% 할인…연말 여행 수요 공략

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 29일 필리핀 4개 노선 할인 프로모션을 시작했다.
- 부산·인천 출발편에 최대 25% 운임 할인을 제공했다.
- 탑승은 10월 1일부터 12월 31일까지이며 수하물은 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 진에어가 가을·겨울 여행 수요를 겨냥해 필리핀 노선 할인 프로모션을 진행한다.
진에어는 29일부터 오는 12월 15일까지 부산~세부·클락, 인천~보홀·클락 등 필리핀 4개 노선을 대상으로 최대 25%의 운임 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 탑승 기간은 10월 1일부터 12월 31일까지다.
할인율은 출발 시기와 노선에 따라 다르게 적용된다. 10월 출발편 가운데 부산~세부 노선은 토·일·월·화 출발편을 대상으로 최대 25% 할인하며, 인천~보홀과 인천~클락 노선은 요일에 따라 최대 10% 할인 혜택을 제공한다.
11월과 12월 출발편은 부산과 인천 출발 노선 모두 최대 20%까지 할인된다.
할인 운임에도 무료 위탁수하물 15kg 혜택은 동일하게 제공된다. 노선별 세부 할인율과 프로모션 코드 적용 방법은 진에어 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 확인할 수 있다.
진에어 관계자는 "필리핀은 연말로 갈수록 여행 수요가 높아지는 대표적인 휴양지"라며 "자유여행객과 가족 단위 여행객이 합리적으로 여행을 준비할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"고 말했다.
필리핀 관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 외국인 관광객은 411만명으로 집계됐다. 이 가운데 한국인 관광객은 약 72만7000명으로 미국(81만8000명)에 이어 두 번째로 많았다.
heoneykim@newspim.com