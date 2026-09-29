LS전선, AI 데이터센터용 신제품 공개...전력솔루션 확대

AI 핵심 요약beta
- LS전선이 29일 싱가포르서 서버랙용 신제품을 공개했다.
- 버스바·커넥터로 AI 데이터센터 전력망을 랙 내부까지 넓혔다.
- 광케이블·UC·DC 버스덕트로 전력 안정화 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS전선이 AI 데이터센터용 버스바와 커넥터 신제품을 선보이며 전력 솔루션 사업 영역을 서버랙 내부까지 확대한다.
LS전선은 LS머트리얼즈와 함께 29일부터 30일까지 싱가포르에서 열리는 '데이터센터 월드 아시아(Data Centre World Asia) 2026'에 참가해 서버랙용 신제품을 공개한다고 29일 밝혔다.
이번에 선보이는 제품은 서버랙 내부에서 전력을 분배하고 연결하는 버스바와 커넥터다.
LS전선은 기존 대용량 전력을 서버랙 인근까지 전달하는 버스덕트에 이어 랙 내부까지 제품 포트폴리오를 확대했다. 이를 통해 데이터센터 전력망에서 서버랙 내부까지 아우르는 'From Grid to Rack' 솔루션을 구축한다는 계획이다.
데이터센터용 통신·전력 안정화 솔루션도 함께 전시한다. LS전선의 광케이블은 데이터센터 간 연결과 내부 서버·장비 간 초고속·대용량 데이터 전송에 활용된다. AI 연산량 증가에 따라 데이터 트래픽이 확대되면서 고용량 광통신 인프라 수요가 커지고 있다는 설명이다.
LS머트리얼즈는 울트라커패시터(UC)를 선보인다. UC는 AI 데이터센터에서 발생할 수 있는 순간적인 전력 변동에 대응해 안정적인 전력 공급을 지원하는 에너지저장장치다.
AI 데이터센터의 고밀도화에 대응하기 위한 직류(DC)용 버스덕트와 초전도 전력 시스템도 소개한다. 제한된 공간에서 대용량 전력을 공급하기 위한 차세대 전력 기술이다.
LS전선은 가온전선과 협력해 북미 AI 데이터센터 시장을 중심으로 버스덕트 사업을 확대해 왔다. 이번 버스바와 커넥터 출시를 계기로 서버랙 내부까지 제품군을 넓혀 AI 데이터센터 전력 인프라 시장 공략을 강화할 방침이다.
heoneykim@newspim.com