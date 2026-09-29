한국투자증권, 국민참여성장펀드 2차 판매…6000억 한도 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 30일 국민참여성장펀드 2차 판매를 시작했다.
- 이번 2차 판매 규모는 6000억원이며 서민 물량이 절반 배정됐다.
- 가입 고객에 상품권 이벤트를 진행하고 중복가입은 제한했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가입 고객 대상 상품권 이벤트, 전용계좌 사전 개설 가능
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 국민참여성장펀드 2차 판매를 시작하고 가입 고객을 대상으로 상품권 증정 이벤트를 진행한다.
한국투자증권은 오는 30일부터 '국민참여성장펀드' 2차 판매를 시작한다고 29일 밝혔다. 전용계좌는 이날부터 개설할 수 있다.
국민참여성장펀드는 국민이 성장기업 투자에 직접 참여할 수 있도록 조성된 정책성 펀드다. 일정 요건을 충족하면 납입금액의 최대 40%까지 소득공제를 받을 수 있다.
근로소득 5000만원 이하 또는 근로소득 외 종합소득이 있는 경우 종합소득 3800만원 이하인 가입자는 최대 9.9% 수준의 환급 효과를 기대할 수 있다. 실제 세제 혜택은 가입자의 소득과 납입금액 등에 따라 달라진다.
이번 2차 판매 규모는 총 6000억원이다. 증권사별 배정 물량이 소진되면 판매가 조기 종료될 수 있다. 판매 첫 주인 9월 30일부터 10월 7일까지는 전체 판매 물량의 절반이 서민 물량으로 배정돼 일반 물량이 예상보다 빨리 마감될 가능성도 있다.
1차 판매에 이미 투자한 고객은 중복 가입할 수 없다. 다만 1차 판매 당시 전용계좌만 개설하고 실제 투자하지 않은 고객은 이번 2차 판매에 참여할 수 있다.
한국투자증권은 판매와 함께 고객 이벤트도 마련했다. 온라인 전용 계좌인 뱅키스 고객은 이벤트를 신청한 뒤 1000만원 이상 가입하면 모바일 상품권 5000원권을 받고, 이 가운데 10명을 추첨해 5만원권 상품권을 추가 지급한다.
29일 전용계좌를 개설한 뒤 1000만원 이상 가입한 고객은 추첨 응모 기회가 두 번 제공된다.
영업점 고객에게는 3000만원 이상 가입한 선착순 500명에게 모바일 상품권 2만원권을 지급하는 이벤트를 오는 10월 15일까지 진행한다.
국민참여성장펀드는 세제 혜택뿐 아니라 국내 성장기업에 장기 자금을 공급하는 정책 목적도 담고 있다. 다만 투자 대상이 기업 성장성과 시장 상황에 영향을 받는 만큼 원금이 보장되는 상품은 아니며, 가입 전 투자 대상과 위험 요소를 충분히 확인할 필요가 있다.
한국투자증권 관계자는 "1차 판매에서 확인된 고객 관심을 반영해 2차 판매에서는 계좌 개설부터 가입까지 모바일에서 간편하게 진행할 수 있도록 준비했다"며 "한정된 물량으로 판매되는 만큼 가입을 원하는 고객은 사전에 전용계좌를 개설해 두면 보다 편리하게 참여할 수 있다"고 말했다.
plum@newspim.com