李대통령 "핵잠수함 건조·극초음속 미사일 첨단화 속도내야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 29일 국무회의서 자주국방 강화를 주문했다
- 핵잠수함 건조와 극초음속 미사일 첨단화를 서두르라고 했다
- KF-21 도입 의미를 강조하며 전력화와 평화 노력을 당부했다
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최첨단 무기체계 개발·전력화 계속 이어가야
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 29일 "자주국방 핵심 열쇠인 핵잠수함 건조와 극초음속 미사일 등 미사일 기술 첨단화에 더욱 속도를 내야 한다"고 주문했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 42회 국무회의를 주재하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 "지난 22일 우리 손으로 만든 전투기인 KF-21이 공군에 정식으로 인도됐다"면서 "대한민국 첨단기술 집합체인 4.5세대급 전투기 독자개발에 성공한 국가는 한국을 포함해 전 세계 8개 나라에 불과하다"고 강조했다.
이 대통령은 "그만큼 KF-21 공식 도입이 자주국방에서 가지는 의미는 특별하다"면서 "한국의 독자적 기술과 능력으로 하늘과 땅, 바다, 우주까지 철통같이 방위하기 위한 최첨단 무기체계 개발과 전력화를 계속해서 이어가야 할 것"이라고 말했다.
이 대통령은 "싸워서 이기는 것을 넘어서 싸울 필요가 없는 진짜 평화를 만드는 노력도 꾸준하게 이어가야 한다"고 다시 한 번 안보 기조를 강조했다.
pcjay@newspim.com