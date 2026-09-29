2분기 해외직접투자 205억달러...'금융·정보통신업' 견인

AI 핵심 요약beta
- 2분기 해외직접투자가 205억2000만달러로 32.3% 늘었다.
- 금융·보험업과 정보통신업 투자가 증가세를 이끌었다.
- 상반기 누적 순투자액은 288억5000만달러로 늘었다.
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금융·보험업 104억8000만달러로 절반 차지
미국·일본·인도네시아 투자 확대
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =올해 2분기 해외직접투자가 금융·보험업과 정보통신업을 중심으로 늘면서 전년 동기보다 32.3% 증가했다. 전년 동기 대비 해외직접투자는 지난해 3분기 이후 4개 분기 연속 증가세를 이어갔다.
29일 재정경제부에 따르면 지난 4∼6월 해외직접투자액은 총투자액 기준 205억2000만달러로 집계됐다. 지난해 같은 기간 155억달러보다 32.3% 늘었다. 다만 올해 1분기 221억2000만달러와 비교하면 16억달러 감소했다.
업종별로는 금융·보험업 투자가 104억8000만달러로 가장 많았다. 전년 동기보다 33.4% 늘어난 규모로 전체 해외직접투자의 절반 이상을 차지했다.
정보통신업 투자는 27억3000만달러로 전년 동기보다 265.3% 급증했다. 주요 업종 가운데 가장 큰 증가 폭이다.
제조업 투자는 35억7000만달러로 3.2% 늘었고 과학기술서비스업은 6억6000만달러로 0.5% 증가했다. 반면 부동산업 투자는 6억6000만달러로 7.5% 감소했다.
재경부는 수익 다변화를 위한 금융·보험업의 글로벌 분산 투자와 정보통신업을 중심으로 한 국내 기업의 해외 진출 확대가 2분기 투자 증가를 이끌었다고 분석했다.
지역별로는 북미 투자가 91억9000만달러로 전년 동기보다 50.3% 증가했다. 아시아 투자도 55억7000만달러로 68.8% 늘었다.
반면 유럽 투자는 29억8000만달러로 9.4% 감소했고 중남미 투자도 21억4000만달러로 10.6% 줄었다.
국가별로는 미국 투자가 88억6000만달러로 가장 많았다. 전년 동기보다 53.6% 증가한 규모다.
일본 투자는 24억6000만달러로 708.4% 늘었고 인도네시아 투자도 10억2000만달러로 91.1% 증가했다. 룩셈부르크 투자는 15억9000만달러로 14.2% 늘어난 반면 케이만군도는 15억4000만달러로 14.4% 감소했다.
투자금 회수액을 반영한 2분기 순투자액은 112억달러로 전년 동기보다 13.5% 증가했다. 올해 상반기 누적 총투자액은 426억4000만달러로 전년 동기 대비 35.1% 늘었고, 순투자액은 288억5000만달러로 52.7% 증가했다.
정부는 각국의 통화정책 변화 등 대외 경제·투자 여건을 살피면서 해외 진출 기업의 안정적인 경영활동을 지원하기 위해 주요 투자 대상국과 소통·협력을 강화할 방침이다.
jongwon3454@newspim.com