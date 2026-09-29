KB증권, OK캐쉬백서 주식 거래한다…포인트로 투자까지

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 29일 OK캐쉬백 앱에 투자서비스를 열었다.
- 포인트를 예수금으로 바꿔 주식 거래와 소수점 투자가 가능하다.
- KB증권은 10월부터 신규 고객 이벤트도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 SK플래닛의 OK캐쉬백 앱에서 계좌 개설부터 국내·해외주식 거래까지 가능한 '임베디드 금융' 서비스를 선보인다.
일상에서 적립한 OK캐쉬백 포인트를 투자에 활용할 수 있도록 하며 생활 플랫폼과 금융을 결합한 서비스 확대에 나섰다.
KB증권은 OK캐쉬백 앱 내 '오늘의 투자' 서비스에 증권 기능을 오픈했다고 29일 밝혔다. 서비스는 지난 21일부터 운영되고 있다.
이 서비스를 이용하면 별도의 증권사 애플리케이션을 설치하지 않아도 OK캐쉬백 앱에서 KB증권 계좌를 개설하고 국내·해외주식 거래와 소수점 투자까지 이용할 수 있다. 적립한 OK캐쉬백 포인트를 KB증권 계좌 예수금으로 전환해 투자 자금으로 활용하는 것도 가능하다.
이번 서비스는 지난 4월 체결한 업무협약을 바탕으로 KB증권의 금융서비스와 OK캐쉬백 플랫폼을 API 방식으로 연동해 구현됐다. 고객은 익숙한 생활 플랫폼 안에서 금융 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 높인 것이 특징이다.
임베디드 금융은 금융회사의 서비스를 쇼핑이나 플랫폼, 모빌리티 등 비금융 서비스 안에 자연스럽게 녹여 제공하는 방식이다.
금융 앱을 따로 실행하지 않고도 계좌 개설이나 투자, 결제 등을 이용할 수 있어 최근 금융권의 주요 디지털 전략으로 주목받고 있다.
KB증권도 앞서 BC카드 '페이북'에 금융 서비스를 연계한 데 이어 OK캐쉬백으로 서비스 범위를 확대했다.
KB증권은 서비스 오픈을 기념해 10월부터 신규 고객 대상 이벤트도 진행한다. OK캐쉬백이 마련한 '럭키 투자대회'와 국내주식 매수 금액에 따라 포인트를 지급하는 페이백 이벤트를 실시할 예정이다. 자세한 참여 조건과 혜택은 OK캐쉬백 앱에서 확인할 수 있다.
손희재 KB증권 디지털사업그룹 전무는 "이번 서비스는 고객이 평소 이용하는 생활 플랫폼에서 계좌 개설부터 주식 거래까지 편리하게 이용하고, 일상에서 적립한 포인트를 투자로 연결할 수 있도록 한 것이 특징"이라며 "고객이 다양한 생활 영역에서 보다 편리하게 KB증권의 금융서비스를 이용할 수 있도록 투자 접점을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com