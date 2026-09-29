한국예탁결제원, 美 브로드리지와 맞손…외국인 의결권 행사 '원스톱' 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 29일 브로드리지와 MOU를 체결했다.
- 외국인 투자자 의결권 행사를 전자화한다.
- 한국 자본시장 접근성과 주주권 행사를 높인다.
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외국인 투자 편의 높여 자본시장 접근성 강화
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국예탁결제원이 글로벌 핀테크 기업 브로드리지(Broadridge)와 손잡고 외국인 투자자의 국내 기업 의결권 행사 절차를 전자화한다.
국내 전자의결권 플랫폼과 글로벌 의결권 행사 시스템을 연계해 외국인 투자자의 주주총회 참여 편의성을 높이고 한국 자본시장의 글로벌 접근성을 강화한다는 구상이다.
한국예탁결제원은 브로드리지와 글로벌 의결권 행사 협력에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다고 29일 밝혔다.
브로드리지는 주주 커뮤니케이션과 의결권 행사, 증권거래, 청산·결제, 자산관리 서비스를 제공하는 글로벌 핀테크 기업이다. 기관투자자를 위한 전자 의결권 플랫폼 '프록시엣지(ProxyEdge)'를 운영하며 세계 주요 자산운용사와 연기금 등이 이를 활용하고 있다.
이번 협력으로 한국 기업의 주주총회 정보는 한국예탁결제원의 전자의결권 플랫폼(EVOP)을 거쳐 브로드리지 시스템으로 전달되고, 해외 투자자의 의결권은 반대로 전자 표준 메시지를 통해 국내로 전송되는 구조가 마련된다.
시스템이 구축되면 외국인 투자자는 한국 기업의 주주총회 안건을 보다 신속하게 확인하고 의결권 행사에 필요한 시간을 충분히 확보할 수 있다. 여러 국내 기업의 의결권도 하나의 시스템에서 처리할 수 있어 정보 누락이나 처리 오류 가능성도 줄어들 것으로 기대된다.
이번 협력은 국내 자본시장의 지배구조 선진화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.
해외 기관투자자는 의결권 행사 절차가 복잡하거나 정보 전달이 늦으면 의결권 행사를 포기하는 사례가 적지 않은데, 국제 표준 시스템과 연계가 이뤄지면 외국인 투자자의 주주권 행사 참여가 확대되고 국내 기업의 주주친화 정책과 ESG 경영에도 힘이 실릴 것으로 예상된다.
양사는 연내 세부 연계 모델과 실행 로드맵을 마련하고, 내년에는 시스템 개발 방식과 단계별 업무 프로세스를 구체화할 계획이다. 오는 11월 서울에서 열리는 전자주주총회 플랫폼 오픈 행사에서도 관련 논의를 이어갈 예정이다.
이윤수 한국예탁결제원 사장은 "이번 양해각서 체결은 한국 자본시장의 글로벌 접근성을 높여 코리아 프리미엄을 촉진하고 글로벌 투자자의 한국 자본시장에 대한 신뢰도를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
브로드리지의 팀 고키(Tim Gokey) 최고경영자(CEO)는 "브로드리지의 글로벌 의결권 전문성과 한국예탁결제원의 시장 인프라 역량을 연계해 글로벌 주주의 한국 시장 의결권 행사 효율성과 투명성, 편리성이 높아질 것"이라고 밝혔다.
plum@newspim.com