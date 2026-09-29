뉴욕서 만난 젠슨 황·이재용·최태원…"오랜 친구·파트너"

AI 핵심 요약beta
- 이재용·최태원은 28일 뉴욕 갈라서 황 CEO를 축하했다.
- 최 회장은 GPU와 HBM 협력을 강조하며 건배했다.
- 황 CEO는 한국의 제조력과 삼성 갤럭시를 치켜세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 28일(현지시간) 뉴욕의 한 연회장에서 나란히 마이크를 잡았다. 코리아소사이어티 '2026 애뉴얼 갈라'에서 황 CEO가 밴 플리트상을 받으면서다. 두 회장이 축사와 건배사를 했고, 황 CEO가 답사로 화답했다.
먼저 마이크를 잡은 이 회장은 개인적 인연을 앞세웠다. 그는 "젠슨보다 이 상에 더 어울리는 사람은 없다"며 "우리에게는 세 가지 공통점이 있다"고 운을 뗐다. 두 회사 모두 AI에 전력을 다하고 있다는 것이 첫째, 둘 다 매디슨이라는 이름의 딸이 있다는 것이 둘째였다. 이 회장은 황 CEO의 딸이 이틀 전 결혼한 사실을 이날 저녁에야 알았다고도 덧붙였다.
이 회장은 "젠슨과 저는 25년쯤 전 CES에서 처음 만난 이후로 오랜 인연"이라며 "그때도 그는 크게 꿈꾸는 사람이었고, 자신이 믿는 것에 모든 것을 거는 배짱이 있었다"고 회고했다. 이어 "얼마 전에는 제게 일하다 죽고 싶다고 하더라"며 "젠슨, 안타깝지만 말씀드려야겠다. 당신은 영원히 살 것"이라고 말했다. 그는 "당신을 존경하는 사람으로서, 빠르게 변하는 이 산업의 동반자로서, 무엇보다 오랜 친구로서 축하한다"고 했다.
건배사를 맡은 최 회장은 사업 관계를 농담에 실었다. 그는 "젠슨을 만날 때마다 그가 던지는 첫 질문은 항상 '더 빠르게 만들 수 없나요'였다"며 "한국의 빨리빨리 정신처럼 우리도 같은 정신을 공유하고 있는 셈"이라고 말했다. 이어 "그러니 오늘 밤 이 건배사도 예정보다 빠르게 끝내겠다"고 했다.
최 회장은 "엔비디아와 SK의 파트너십은 아주 단순하다"며 "엔비디아는 두뇌를 설계하고, SK는 기억을 만든다"고 했다. 그러면서 "엔비디아가 번개처럼 빠르게 생각하면, SK는 그 기억이 절대 잊히지 않도록 보장한다"며 "젠슨이 무언가를 깜빡 잊을 때마다 그는 누구에게 전화를 걸어야 할지 정확히 알고 있다"고 덧붙였다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 조합을 가리킨 표현이다.
최 회장은 수상자를 밴 플리트 장군과 겹쳐 놓기도 했다. 그는 "70여 년 전 밴 플리트 장군께서는 전장에서 한미동맹을 구축하셨고, 70년이 지난 오늘날엔 젠슨 황이 그 최전선에 서 있다"며 "이제 그 최전선은 전장이 아닌 데이터센터로 바뀌었고, 이 진격을 이끄는 사람은 군복 대신 검은색 가죽 재킷을 입는다"고 말했다.
황 CEO가 즐겨 쓰는 표현도 인용했다. 최 회장은 "젠슨의 법칙을 들어보셨느냐. 많이 살수록 많이 아끼는 것"이라며 "저희 회계팀은 아직도 그 말을 이해하려 애쓰는 중이지만 저는 진심으로 믿는다"고 했다. 이어 "젠슨 당신이 우리 모두에게 더 크게 생각하도록 영감을 주기 때문"이라며 "당신의 파트너가 될 수 있어 정말 기쁘다"고 덧붙였다.
그는 "젠슨 황과 그의 가족, 그리고 한미동맹을 위하여"라며 "우리의 파트너십이 GPU 수요보다 훨씬 더 빠르게 확장되기를 바란다"고 건배를 제의했다.
답사에 나선 황 CEO는 한국과의 인연으로 화답했다. 그는 "처음 한국에 갔을 때까지 엔비디아가 그렇게 인기 있는 줄 몰랐다"며 "젊은이들이 스타크래프트에 열광했고, 엔비디아에도 열광했다"고 회고했다. 이어 "제가 만드는 데 일조한 회사의 이름이 사람들 입에서 소리쳐 불리는 것을 들은 건 그때가 처음이었다"며 "숨이 멎는 것 같았다"고 말했다.
삼성전자 스마트폰을 직접 거론하기도 했다. 황 CEO는 과거 무대 위에서 전화기 화면 불빛 때문에 화제가 됐던 일을 꺼내며 "이 전화기가 빛이 워낙 밝아서 30미터 밖에서도 전화를 건 사람 이름이 보였다"고 했다. 이어 "여러분, 저건 삼성 갤럭시다. 세상에서 가장 밝은 전화기"라고 말했다.
황 CEO는 "공장을 짓는 데 한국인보다 뛰어난 기업도, 국민도 없다"며 "이제 여러분은 지능의 공장을 짓고 있고, 우리가 함께 짓고 있다"고 했다. 그러면서 "두 위대한 나라의 교차점에 서 있는 것이 큰 영광"이라고 소감을 맺었다.
밴 플리트상은 한미 관계 증진에 기여한 인물에게 코리아소사이어티가 수여하는 상이다. 한국전쟁 당시 미 8군 사령관을 지낸 제임스 밴 플리트 장군의 이름을 땄다. 최 회장은 선친 고 최종현 선대회장에 이어 이 상을 받은 2대 수상자이며, 이 회장의 선친 고 이건희 회장도 2006년 수상자다.
mj72284@newspim.com