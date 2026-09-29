제이스코홀딩스, 필리핀 니켈 광산 인허가 확보

AI 핵심 요약beta
- 제이스코홀딩스는 29일 필리핀 광산 최종 인허가를 확보했다.
- 생산·운송·선적 인프라와 해외 판매망을 모두 갖췄다.
- 첫 선적 뒤 물량과 횟수를 늘려 매출 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제이스코홀딩스는 필리핀 환경천연자원부(DENR) 산하 광산지질국(MGB)로부터 필리핀 디나가트 니켈 광산(JSCO 디나가트 광산)에 대한 니켈 및 크로마이트 생산·수출 최종 인허가를 확보했다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 생산부터 운송, 선적에 필요한 현장 인프라와 해외 판매망을 모두 완료했다. 지난해까지 도로, 야적장, 운송로, 선적시설 등 원광 출하에 필요한 기반을 구축했으며, 이후 판매망 확보와 인허가 절차를 진행해왔다.
제이스코홀딩스는 확보한 니켈 원광의 첫 선적을 신속히 추진할 계획이다. 첫 선적 이후 생산 물량과 선적 횟수를 단계적으로 확대해 지속적인 매출과 현금흐름을 창출할 예정이다.
국내 민간기업이 직접 투자·개발한 해외 광산에서 니켈 원광을 글로벌 시장에 공급하는 거점을 구축한 것이 특징이다. 회사는 이를 기반으로 글로벌 핵심광물 시장에서 니켈 원광 공급자로서 입지를 넓혀갈 계획이다.
회사 관계자는 "첫 수출은 현장에서 쌓아온 사업 기반의 가치를 실제 거래와 실적으로 증명하는 출발점이 될 것"이라며 "첫 선적을 시작으로 안정적인 원광 공급체계를 정착시키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com