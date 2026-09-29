NH투자증권, 첫 단기형 IMA 출시…연 4.3% 기준수익률에 1000억 모집

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 29일 단기형 IMA 상품을 처음 출시했다
- 총 1000억원 규모로 10월 7일까지 선착순 모집한다
- 만기 1년 6개월에 기준수익률 연 4.3%를 제시했다
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중기형 완판 이어 라인업 확대, 금리 변동기 투자 대안
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 중기형 종합투자계좌(IMA) 상품 완판에 이어 처음으로 단기형 상품을 선보인다. 1년 6개월 만기 구조를 적용해 단기 자금 운용 수요를 겨냥한 상품으로, 총 1000억원 규모를 선착순 모집한다.
NH투자증권은 오는 10월 7일까지 단기형 IMA 상품인 'N2 IMA1 단기형 1호'를 판매한다고 29일 밝혔다.
'N2 IMA1 단기형 1호'는 NH투자증권이 처음 출시하는 단기형 IMA 상품이다. 만기는 1년 6개월이며 모집 규모는 1000억원이다.
성과보수 기준수익률은 연 4.3%다. 총보수는 기존 중기형 상품보다 0.1%포인트 낮은 0.5%로 책정했다. 기준수익률을 초과한 수익에 대해서는 40%의 성과보수가 적용된다.
이번 상품은 만기를 2년 이내로 설계해 비교적 짧은 기간 자금을 운용하려는 투자자를 겨냥했다.
앞서 출시한 중기형 IMA 상품이 모집 기간 내 완판된 데 이어, 금리 변동성이 커진 시장 환경에서 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자 수요를 반영했다는 설명이다.
IMA는 증권사가 원금 지급을 약정하고 고객 자금을 인수금융과 기업대출, 회사채 등 기업금융(IB) 자산에 운용해 수익을 추구하는 상품이다. 예금과 달리 기업금융 자산에서 발생하는 수익을 기반으로 운용되는 만큼 증권사의 IB 역량이 성과를 좌우하는 것이 특징이다.
최근 금리 인하 기대가 커지면서 예·적금 만기 자금의 투자처를 찾는 수요가 늘고 있는 점도 IMA 시장 확대 요인으로 꼽힌다. 상대적으로 안정적인 운용을 추구하면서도 시중 예금금리 이상의 수익을 기대하는 투자자들이 늘면서 증권사들의 IMA 상품 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.
배광수 NH투자증권 대표는 "고객의 투자 기간과 목적에 맞는 IMA 라인업을 갖추는 것이 중요하다고 판단해 단기형 상품을 준비했다"며 "앞으로도 다양한 만기 구조의 상품을 선보여 고객의 선택 폭을 넓혀가겠다"고 말했다.
'N2 IMA1 단기형 1호'는 선착순으로 배정되며 모집 한도가 소진되면 조기 마감될 수 있다. 가입은 전국 NH투자증권 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) 'NH투자증권(N2)'와 '나무(NAMUH)'에서 가능하다.
plum@newspim.com