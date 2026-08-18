현대차 노조, 10년 만에 전면파업…19일부터 파업 돌입

AI 핵심 요약beta
- 현대차 노조가 18일 16차 교섭 결렬 뒤 파업을 결정했다.
- 노조는 19~20일 부분파업 뒤 21일 8시간 전면파업에 들어간다.
- 상여금·복직·정년 연장이 핵심 쟁점으로 남았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
41일 만에 교섭 재개했지만 이견 못 좁혀
상여금·해고자 복직·정년 연장 놓고 대립
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 현대자동차 노조가 10년 만에 전면파업에 나선다. 현대차 노사는 18일 울산공장에서 16차 교섭을 열었지만 합의점을 찾지 못했다.
지난달 8일 15차 교섭 이후 41일 만에 협상을 재개했지만 별다른 진전은 없었다.
노조는 오는 19~20일 매일 4시간 부분파업을 벌인 뒤 21일에는 8시간 전면파업에 들어갈 계획이다. 24~25일에도 매일 4시간씩 부분파업을 이어간다.
현대차 노조가 전면파업에 나서는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다. 21일에는 노조 간부를 중심으로 서울 양재동 본사를 찾아가 투쟁할 예정이다.
올해 교섭에서는 상여금 인상과 과거 노조 활동 과정에서 불법 행위로 해고된 조합원 복직, 정년 연장 등이 핵심 쟁점으로 꼽힌다.
노조는 "회사 측의 교섭 재개 요청에 진전된 안을 기대했으나 사측의 협상안은 여전히 미흡하다"며 "파업으로 사측을 압박하면서 합의점을 찾기 위한 노력은 계속하겠다"고 설명했다.
노조는 올해 교섭 시작 이후 이날까지 총 44시간 파업했다.
gkdud9387@newspim.com