현대차 노조, 29일부터 사흘간 또 파업…임단협 장기화

AI 핵심 요약beta
- 현대자동차 노조가 29일 사흘간 세 번째 부분파업을 진행한다
- 노조는 근무조별로 하루 4시간 작업을 중단하고 총파업 결의·보고대회를 열어 조합원 결집에 나선다
- 노사는 기본급·성과급·정년·AI·로봇 도입에 따른 고용안정 대책을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기본급·성과급·정년 연장 이견…8 11일 후속 투쟁 논의
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 올해 임금 및 단체협약 교섭 난항으로 29일부터 사흘간 세 번째 부분파업에 돌입한다.
전국금속노동조합 현대차지부는 23일 중앙쟁의대책위원회 4차 회의를 열고 29일부터 31일까지 주·야간 근무조가 각각 하루 4시간씩 부분파업을 벌이기로 결정했다.
1직과 상시 1직은 오전 10시 50분부터 오후 3시 30분까지, 2직은 오후 7시30분부터 다음 날 오전 0시10분까지 작업을 중단한다. 상시주간조는 오후 12시 40분부터 4시 40분까지, 일반직은 오후 1시부터 5시까지 파업에 참여한다. 판매·서비스·남양·모비스위원회는 각 위원회 일정에 맞춰 파업 시간을 정한다.
노조는 29일 조합원 총파업 결의대회를 개최한다. 30일에는 사업부 보고대회, 31일에는 선거구별 보고대회를 열어 조합원 결집에 나설 예정이다.
현대차 노조는 앞서 13일부터 15일까지 하루 2시간, 20일부터 22일까지 하루 4시간 부분파업을 벌였다. 이번 파업까지 예정대로 진행되면 올해 파업 일수는 총 9일로 늘어난다. 근무조별 파업시간을 합산하면 60시간에 달한다.
노사는 기본급 인상과 성과급 지급 규모, 정년 연장, 인공지능·로봇 도입에 따른 고용안정 대책 등을 놓고 이견을 좁히지 못하고 있다. 노조는 기본급 14만9600원 인상과 전년도 순이익의 30% 성과급 지급 등을 요구하고 있다. 사측은 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%·1000만원, 자사주 15주 지급안을 제시했지만 노조가 추가 제시를 요구하면서 교섭이 중단된 상태다.
chanw@newspim.com