BTS 뷔 손잡은 진로…글로벌 소주 시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로가 23일 BTS 뷔와 첫 글로벌 캠페인을 공개했다
- '마이 패이보릿 진로' 광고와 이벤트로 진로 브랜드 인지도와 제품군을 해외서 확대한다
- 새 슬로건 '필 더 모먼트'와 함께 플레이버 소주를 7종 이상으로 늘려 글로벌 소주 경쟁력을 강화한다
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광고·참여형 이벤트·현지 프로모션으로 해외 소비자 접점 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 방탄소년단(BTS) 뷔와 함께하는 첫 글로벌 캠페인을 선보이며 해외 소주 시장 공략을 강화한다. 뷔의 글로벌 인지도를 활용해 진로 브랜드를 친숙하게 알리고 제품군도 확대한다는 전략이다.
하이트진로는 23일 '마이 패이보릿 진로' 메인 광고를 공개하고 디지털 콘텐츠와 소비자 참여형 이벤트, 오프라인 프로모션을 순차적으로 진행한다고 밝혔다.
광고는 파티 장소를 착각한 뷔가 서로 다른 두 파티의 사람들과 진로를 함께 즐기는 내용을 담았다. 이를 통해 사람과 사람을 연결하고 특별한 순간을 만드는 브랜드라는 메시지를 전달했다.
영상 속 객실 번호 306호는 현재 해외에서 판매하는 레귤러 소주 3종과 플레이버 소주 6종을 의미한다. 307호는 플레이버 제품군을 7종 이상으로 늘리겠다는 계획을 상징한다. 새로운 글로벌 슬로건 '필 더 모먼트'도 처음 공개했다.
하이트진로 관계자는 "해외 주류 시장에서 소비자 접점을 넓히고 글로벌 대표 소주 브랜드로서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com