동아쏘시오홀딩스, 동아제약 품는다…사업지주회사로 전환

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오홀딩스가 23일 동아제약을 합병했다
- 동아제약 사업을 직접 편입해 투자·신사업을 가속화했다
- 자회사 중복상장 우려를 줄이고 해외 매출을 키우겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지주사 할인 해소·신사업 투자 확대…해외 매출 비중 높인다
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아쏘시오홀딩스가 100% 자회사인 동아제약을 흡수합병하고 순수 지주회사에서 직접 사업을 수행하는 사업지주회사로 전환한다. 동아제약의 안정적인 현금창출력을 내재화해 신규 투자와 글로벌 헬스케어 사업 확대에 속도를 낸다는 전략이다.
동아쏘시오홀딩스는 23일 이사회를 열고 동아제약과의 합병을 결의했다. 합병기일은 오는 10월 1일이다. 신주를 발행하지 않는 소규모 합병 방식으로 진행돼 합병 이후에도 주주 구성과 지분율은 변하지 않는다.
회사는 박카스와 일반의약품, 헬스케어 제품, 더마화장품 등을 보유한 동아제약의 사업 역량을 직접 편입해 의사결정과 경영 책임을 일원화할 계획이다. 이를 통해 핵심 사업 투자와 신성장동력 발굴을 신속하게 추진한다는 방침이다.
100% 자회사와의 합병을 통해 자회사 중복 상장 우려에 따른 지주회사 할인 요인도 줄어들 것으로 기대했다. 통합법인은 이커머스 채널 확대와 글로벌 유통망 진입, 브랜드 협업을 통해 해외 사업 규모와 매출 비중을 높일 예정이다.
동아쏘시오홀딩스 관계자는 "통합된 자원과 자본을 바탕으로 신성장동력 투자를 확대하고 기업가치와 주주가치를 높이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com