IPARK현대산업개발, 2분기 영업익 1227억...전년比 52.9% ↑

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 23일 2분기 매출 9146억원·영업이익 1227억원을 기록했다고 밝혔다.
- 2분기 매출은 전년 대비 21.4% 줄었지만 영업이익은 52.9% 증가했고 순이익도 58.9% 늘었다.
- 원가율 개선과 자체·대형 우량사업지 중심 포트폴리오로 수익성이 개선돼 하반기에도 질적 성장을 이어갈 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수익성 높은 자체사업·우량 대형사업지 중심 사업
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 올해 2분기 영업이익이 지난해 같은기간보다 50% 이상 증가했다.
IPARK현대산업개발은 23일 올해 2분기 연결기준 매출은 9146억원, 영업이익은 1227억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익이 1000억원대를 기록한 것은 지난 2021년 2분기 이후 5년만이다.
이는 지난해 같은기간과 비교해 매출은 21.4% 감소했으나 영업이익은 52.9% 증가했다. 당기순이익은 837억원으로 전년 동기 대비 58.9% 늘었다.
영업이익률은 13.4%로 1분기에 이어 2개 분기 연속 두자릿수를 기록했다.
상반기 매출액은 1조5885억원으로 지난해 같은 기간보다 23.2% 감소했으나 영업이익은 2028억원으로 51.1% 늘어났다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "원가율 개선과 수익성 높은 자체사업 및 우량 대형사업지 중심 사업 포트폴리오로 수익성이 크게 개선됐다"며 "하반기에도 서울원 아이파크를 비롯한 자체사업과 천안 아이파크시티, 운정 아이파크 포레스트 등 대형 우량 사업지가 안정적 실적을 뒷받침해 실적 개선세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "하반기에도 원가율 개선 기조와 자체사업 및 우량 대형사업지의 본격적인 실적 반영으로 안정적인 영업이익률을 유지하며 수익성 중심의 질적 성장을 지속해 나갈 계획이다"고 덧붙였다.
krawjp@newspim.com