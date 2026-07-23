넷마블, '샹그릴라 프론티어' 글로벌 티저 사이트 오픈

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 23일 신작 샹그릴라 프론티어 티저 사이트를 오픈했다
- 웹소설 원작 세계관을 반영해 2인 교체 전투로 몬스터 토벌 콘텐츠를 개발 중이다
- 넷마블은 9월 17일 도쿄게임쇼 2026에서 샹그릴라 프론티어 첫 시연을 진행한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 개발 중인 신작 게임 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 글로벌 공식 티저 사이트를 오픈했다.
티저 사이트에는 최신 영상과 다양한 SNS 채널이 마련돼 있다. 유튜브 채널에서는 개발자 레터를 통해 제작 과정을 공개하고 있으며 최근 공개된 2화에서는 김경률 PD가 원작과의 연결성을 설명했다. X(구 트위터)를 통해서도 주요 정보와 소식을 순차적으로 공개할 예정이다.
게임은 웹소설 원작 지식재산권(IP)을 기반으로 한다. 원작 '샹그릴라 프론티어'는 누적 조회 수 10억회를 돌파한 작품으로 평소 인기 없는 게임만 즐기던 고등학생이 최고의 게임으로 평가받는 '샹그릴라 프론티어'를 플레이하며 겪는 모험담을 담고 있다.
넷마블넥서스에서 개발 중인 게임은 원작의 세계관을 반영해 다양한 동료와 NPC를 만나고 강력한 몬스터를 토벌하는 것을 주요 콘텐츠로 삼고 있다. 한손으로 쉽게 즐기는 2인 교체 전투 형식으로 다양한 전략을 체험할 수 있도록 개발 중이다.
넷마블은 9월 17일부터 21일까지 도쿄 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2026에 '상그릴라 프론티어'를 출품한다. 2홀 A01에 부스를 마련해 글로벌 유저를 대상으로 첫 게임 시연을 선보일 예정이다.
origin@newspim.com