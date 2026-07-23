753만 사업체 경제총조사 마무리…AI·로봇·무인매장까지 파악

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데이터처, 2025년 기준 경제총조사 마무리

행정자료 활용해 현장조사 대상 44.4%

사업체·종사자 잠정치 12월 공개

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 전국 약 753만개 사업체를 대상으로 한 경제총조사가 마무리됐다. 이번 조사에는 인공지능(AI)과 로봇 활용, 스마트공장 운영, 무인매장 현황 등이 포함돼 산업 현장의 디지털 전환 수준을 파악할 수 있을 것으로 전망된다.

국가데이터처는 6월 1일부터 7월 22일까지 실시한 '2025년 기준 경제총조사'를 마무리했다고 23일 밝혔다.

대전정부청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

경제총조사는 우리나라 산업 전반의 고용·생산·경영 실태를 종합적으로 파악하는 국가 기본통계다. 조사 결과는 정부의 경제정책 수립과 지역 산업 육성, 소상공인 지원, 미래산업 전략 마련 등을 위한 기초자료로 활용된다.

국가데이터처는 행정자료 활용 범위를 확대해 전체 약 753만개 사업체 가운데 44.4%인 약 334만개 사업체만 현장조사 대상으로 선정했다. 이를 통해 사업체의 응답 부담을 크게 낮추는 동시에 응답자 맞춤형 온·오프라인 홍보를 실시해 온라인 조사 참여를 확대했다.

조사항목도 산업구조 변화에 맞춰 손질했다. AI와 로봇 활용 여부, 스마트공장 운영, 무인매장 현황 등 최근 빠르게 확산하고 있는 신기술과 새로운 사업 형태가 조사 대상에 포함됐다.

향후 조사 결과가 공개되면 산업별·지역별 AI 도입 현황과 스마트공장 확산 수준, 무인매장 운영 실태 등을 파악할 수 있을 것으로 예상된다.

온라인 조사 시스템에는 응답자가 조사표를 편리하게 작성할 수 있도록 작성 요령을 수록했다. 사업체 특성에 맞춘 온·오프라인 홍보도 병행했다. AI 챗봇과 전문상담사를 활용한 24시간 콜센터를 운영해 응답자의 문의에 대응하고 전화조사도 함께 진행했다.

이번 조사에는 약 1만6000명의 조사요원과 840여명의 지방정부 공무원이 참여했다.

국가데이터처는 현장조사 내용에 대한 검토를 거쳐 지역별·산업별 사업체 수와 종사자 수에 대한 잠정 결과를 오는 12월 발표할 예정이다. 나머지 모든 항목을 포함한 확정 결과는 내년 6월 공개한다.

조사 결과는 국가통계포털을 통해 제공된다. 세부 분석에 활용할 수 있는 마이크로데이터도 마이크로데이터 통합서비스를 통해 공개될 예정이다.

안형준 국가데이터처장은 "바쁜 업무 중에도 성실히 응답한 사업체의 참여와 협조에 깊이 감사드린다"며 "경제총조사 결과가 인공지능 대전환(AX) 등 급변하는 우리나라 산업생태계의 현실을 정확하게 보여주고, 국민에게 필요한 정책으로 되돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

wideopen@newspim.com