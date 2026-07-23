카카오, NGO 활동가 대상 AI 교육 프로그램

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 23일 NGO 활동가 대상 AI 교육과정 '카카오테크 NGO AI 클래스'를 시작했다
- 8월 9일까지 50개 단체 100명을 모집해 입문·심화 오프라인 교육을 진행한다
- 수료자에겐 유료 AI서비스 지원과 질의·네트워킹 기회를 제공해 NGO 디지털 역량 강화를 돕는다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 비영리단체(NGO) 활동가의 인공지능(AI) 활용 능력을 높이기 위한 '카카오테크 NGO AI 클래스'를 시작한다. 50개 단체에서 총 100명을 모집하며 8월 9일까지 신청을 받는다.
이 프로그램은 지난해 소상공인을 대상으로 진행한 '카카오테크 AI스쿨 사장님 클래스'를 확대한 것이다. 참가 대상은 등록 비영리민간단체, 사단·재단법인 소속 활동가이며 참가비는 무료다.
교육은 단체별 리더와 실무자가 2인 1조로 함께 참여하는 방식으로 진행된다. 카카오 AI 캠퍼스와 판교 아지트에서 오프라인으로 2일간 실시되며 입문 과정과 심화 과정으로 나뉜다.
9월 2일 입문 과정에서는 AI 기초 활용법, 최신 동향 분석, 언론·법안·정책·연구보고서 분석 등을 다룬다. 참가자들은 이후 1주일간 배운 내용을 실제 업무에 적용해본다.
심화 과정은 9월 8일과 9일 중 하루를 선택해 참석할 수 있다. NGO 현장의 과제를 AI로 해결하는 실습 중심으로 진행되며 AI 비서 구축, 업무 자동화, 콘텐츠 제작, 발표자료 제작 등을 다룬다.
교육 수료자 전원에게는 유료 AI 서비스(Claude Pro) 1개월 이용료를 지원한다. 교육 종료 후 1개월간 강사진과 질문할 수 있는 오픈채팅방을 운영하며 참가 단체 간 네트워킹 프로그램도 마련된다. 신청은 카카오 지속가능경영 홈페이지에서 가능하다.
홍신 카카오 ESG협력 성과리더는 "활동가의 성장이 조직의 변화로 이어질 수 있도록 NGO 현장에 맞춘 교육을 준비했다"며 "앞으로도 AI 기술을 바탕으로 다양한 사회 구성원의 디지털 역량을 강화하고 사회적 가치 창출에 기여하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com