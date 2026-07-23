NH투자증권, 상반기 사상최대 순이익 9652억 기록

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순이익 107.6% 증가…영업이익 1조3179억원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 올해 상반기 순이익 9652억원을 기록하며 반기 기준 사상 최대 실적을 달성했다. 브로커리지와 금융상품 판매, 투자은행(IB) 등 전 사업 부문이 고르게 성장했고, 고객자산 확대와 IPO 주관 1위 등 질적 성장도 이어졌다.

NH투자증권은 올해 상반기 연결 기준 지배주주 순이익이 9652억원으로 지난해 같은 기간보다 107.6% 증가했다고 23일 밝혔다. 반기 기준 역대 최대 실적이다.

상반기 순영업수익은 2조2603억원으로 전년 동기 대비 89.0% 늘었고, 영업이익은 1조3179억원을 기록했다. 연환산 자기자본이익률(ROE)은 19.0%였다. 2분기 순이익은 4896억원으로 지난해 같은 기간보다 90.7% 증가했다.

브로커리지 부문은 거래대금 증가와 시장점유율 확대에 힘입어 실적을 이끌었다. 상반기 브로커리지 수수료 수지는 7950억원으로 전년 동기 대비 211.7% 증가했다. 2분기 수수료 수지는 4456억원으로 전 분기보다 27.5% 늘었다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

국내주식 수수료 수익은 3909억원으로 전 분기 대비 26.2% 증가했다. 국내주식 일평균 거래대금이 90조2000억원으로 확대된 가운데 시장점유율도 전 분기보다 0.7%포인트 상승했다. 해외주식 수수료 수익은 858억원으로 전 분기 대비 55.1% 증가했다.

금융상품 판매 부문도 성장세를 이어갔다. 상반기 금융상품 판매 수수료 수지는 1259억원으로 전년 동기 대비 127.2% 증가했다. 2분기에는 768억원으로 전 분기보다 56.3% 늘었다.

국내 증시 상승에 맞춘 목표전환형 랩(Wrap) 판매 확대에 힘입어 자산관리 수수료는 전 분기 대비 171.8% 증가했다. 총 고객자산은 612조원으로 늘었고, 1억원 이상 자산을 보유한 고객은 45만5000명, 10억원 이상 초고액자산가는 3만3000명을 넘어섰다.

IB 부문도 견조한 실적을 냈다. 상반기 IB 수수료 수지는 2055억원을 기록했고, 2분기에는 채무보증 관련 수수료 증가 등에 힘입어 1083억원으로 전 분기보다 11.3% 증가했다.

주식자본시장(ECM)에서는 피스피스스튜디오와 코스모로보틱스 등의 상장을 주관하며 상반기 IPO 주관 리그테이블 1위에 올랐다. 채권자본시장(DCM)에서는 한온시스템과 SK네트웍스 등의 회사채 발행을 주관했고, 여전채 대표주관 분야에서도 1위를 유지했다.

운용 부문은 상반기 8315억원의 수익을 거둬 전년 동기 대비 62.5% 증가했다. 2분기에는 4073억원을 기록했으며 채권금리 상승에 따른 시장 변동성 속에서도 선제적인 리스크 관리로 안정적인 수익을 유지했다고 회사는 설명했다.

신재욱 NH투자증권 대표이사는 "상반기 역대 최대 실적보다 더 주목하는 것은 수익 구조의 질적 변화"라며 "브로커리지뿐 아니라 금융상품 판매 수수료가 전년 대비 두 배 이상 증가했고 전통적인 강점인 IB에서도 리더십을 확고히 유지하고 있다"고 말했다.

이어 "앞으로도 각자대표 체제의 전문성을 바탕으로 시장 환경에 흔들리지 않는 균형 잡힌 포트폴리오를 구축해 고객과 주주 모두에게 신뢰받는 국가대표 자본시장 파트너가 되겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com