강훈식, 靑 전 직원 조회…2년차 목표로 '유나이티드 청와대' 제시

출범 2년차 맞아 청와대 직원 격려

"하나의 조직으로 더 큰 성과 만들자"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 23일 이재명정부 출범 2년차를 맞아 그간 헌신을 다해 일 해온 청와대 직원들을 격려하고 2년차의 목표와 운영 방향을 제시했다.

청와대는 강 실장이 이날 오후 3시 청와대에서 전 직원 대상 조회를 열고 '원팀 청와대'의 모습을 보여준 직원들에게 감사와 존경의 뜻을 전달했다고 밝혔다.

강 실장은 이 자리에서 지난 1년간 이재명 정부의 진짜 성과에 대해 "코스피, 수출액 등 눈에 보이는 지표가 아닌 비정상적인 것을 제대로 바로잡은 것, 일한 만큼 성과를 낼 수 있는 시스템을 구축한 것 등"이라고 소개했다.

강훈식 대통령비서실장이 지난 3일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

강 실장은 이어 2년차 국정비전인 '대체불가 대한민국'으로 도약하기 위해 "각자 그리고 각 부서의 역량을 최대치로 발휘하면서도 하나의 조직으로서 더 큰 성과를 만들어 가자"고 주문했다. 그러면서 이러한 의미를 담고 있는 용어로 '유나이티드(United) 청와대'를 2년차 목표로 제시했다.

강 실장은 "유나이티드 청와대는 변화에 대응하는 조직이 아니라, 대한민국의 변화를 설계하고, 선도하고, 실현하는 조직이 돼야 한다"며 "이를 위해 해석하고, 기획하고, 유연하게 임하는 청와대가 되자"고 당부했다.

이는 청와대가 민심과 세상의 흐름을 읽을 줄 알아야 한다는 것(해석)과 정책이 성공하려면 미리 설계를 철저히 해야하는 것(기획), 그러면서도 하나로 연결된 팀처럼 유연해야 한다는 뜻이 담겼다고 한다.

강 실장은 또 지난 1년에 대해 "계획만 세운 게 아니라 실행도 하고 체감있는 성과까지 내야했던 해로서 마치 '하나의 임기'처럼 보냈다"며 "2년차는 두 번째 임기의 첫 해라는 각오로 보내려고 한다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com