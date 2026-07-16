현대차 노조, 파업 수위 높인다…다음주 4시간 부분파업

AI 핵심 요약beta
- 현대차 노조는 20일부터 22일까지 사흘간 4시간 부분 파업을 진행하기로 결정했다
- 사측은 기본급 8만9000원 인상과 성과금·일시금을 제시했으나 노조는 부족하다며 거부했다
- 노조는 기본급 14만9600원 인상과 순이익 30% 성과급·정년 연장 등을 요구하며 파업 수위를 높였다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차 노동조합이 다음 주에도 부분 파업을 이어간다. 사흘간 진행한 2시간 파업에도 임금·성과급 등 핵심 쟁점에서 노사 간 이견이 좁혀지지 않자 파업 수위를 한층 높인 것이다.
16일 업계에 따르면 현대차 노조는 이날 중앙쟁의대책위원회를 열고 20일부터 22일까지 사흘간 매일 4시간씩 부분 파업을 실시하기로 결정했다. 이에 따라 생산직 오전조와 오후조는 각각 오전 10시 50분, 오후 7시 30분에 업무를 마친다.
노조는 앞서 13일부터 15일까지 울산·전주·아산공장 등에서 근무조별로 하루 2시간씩 부분 파업을 벌였다. 업계는 이 기간 생산 차질 규모를 약 5000대로 추산하고 있다.
현대모비스와 현대위아, 현대제철, 현대글로비스 등 현대차그룹 주요 계열사 노조와 일부 부품사도 파업에 참여하면서 완성차 생산뿐 아니라 공급망 전반에도 영향이 이어지고 있다.
노사는 지난 5월 상견례 이후 15차례 이상 교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 회사는 기본급 8만9000원 인상과 성과금 350%, 일시금 1000만원, 자사주 15주 지급 등을 제시했으나 노조는 부족하다며 거부했다. 노조는 기본급 14만9600원 인상과 순이익 30% 성과급, 정년 연장 등을 요구하고 있다.
chanw@newspim.com