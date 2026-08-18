사직서 제출한 정성호 "신속히 수리되길, 국회서 할 일 더 많을 것"

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무부 장관이 18일 사직서를 제출했다
- 정 장관은 국회에서 당 통합과 형소법 보완을 하겠다고 했다
- 그는 건강상 이유와 개혁 입법 마무리를 사유로 들었다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 정성호 법무부 장관은 18일 사직서를 제출한 것과 관련해 "국회에 가서 당 통합이나 형사소송법 개정 과정에서 나타난 문제점을 신속히 수정하는 데 할 일이 더 많을 것"이라고 밝혔다.
정 장관은 이날 오후 정부과천청사 법무부 청사 앞 퇴근길에서 기자들과 만나 "개정 형소법도 통과됐고, 공소청 출범은 중대범죄수사청과 달리 간판만 다는 것이어서 저의 역할이 크지 않다"며 이같이 말했다.
이어 "이미 오래전부터 사의를 표시했고 신속히 처리해 달라고 바라고 있다"며 "차관 중심으로 법무부가 일상적 업무를 추진해나갈 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
정 장관은 사직서 제출에 더불어민주당 전당대회가 영향을 미쳤느냐는 질문에 "전당대회 과정에서 나온 형소법 개정이나 검찰개혁 등 주장이 장관 거취에 따라 쟁점화할 우려가 있어 (사직서를) 미루다가 냈다"고 답했다.
앞서 정 장관은 이날 오후 청와대와 인사혁신처에 사직서를 제출했다. 정 장관은 사직 사유로 건강상 이유와 함께 "검찰개혁 관련 주요 입법이 마무리됐다"는 취지를 밝힌 것으로 알려졌다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 "정 장관이 건강상 이유로 면직을 요청해왔다"며 "정 장관은 그동안 국민적 요구에 따라 맡은 바 역할을 충실히 수행해 왔다"고 밝혔다. 이어 "후속 인사 등의 조치가 이뤄질 때까지 맡은 바 역할을 다해 줄 것을 당부드렸다"고 했다.
이에 정 장관은 당분간 장관직을 유지하며 개정 형소법 후속조치 등 법무부 현안을 계속 챙길 것으로 보인다.
hong90@newspim.com