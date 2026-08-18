SK하이닉스 노사, 임단협 막판 협상…성과급 자사주 지급 '변수'

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스 노사가 18일 이천에서 임단협 최종 타결을 논의했다.
- 노사는 임금 인상과 성과급 지급 방식을 두고 막판 협상했다.
- 성과급 자사주 지급안과 통합노조 반발이 변수로 남았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임금·성과급 지급 방식 막판 조율
자사주 성과급 놓고 구성원 반발
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = SK하이닉스 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 타결을 위해 막판 협상에 나섰다.
SK하이닉스 노사는 18일 이천캠퍼스에서 대표자 교섭을 열고 임단협 최종 타결 여부를 논의 중이다.
노사는 지난 12일 6차 릴레이 교섭에 이어 광복절 연휴인 15~17일에도 마라톤 교섭을 진행하며 주요 쟁점에 대한 견해차를 좁혀왔다.
노조는 전날 조합원들에게 "일부 제반 사항에 대한 법률적 검토와 세부 실무 검토를 남겨두고 있으나 주요 안건에 대한 상당한 의견 접근을 이뤘다"며 "교섭의 9부 능선을 넘었다고 판단한다"고 전했다.
올해 임단협의 주요 쟁점은 임금 인상과 성과급 지급 방식이다.
노사는 적자 발생 시 임금을 조정하는 방안 등을 놓고 이견을 보였지만 이후 협상 과정에서 관련안을 수정하며 입장차를 줄였다.
특히 성과급 지급 방식이 막판 변수로 꼽힌다.
SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS) 상한을 폐지하고 해당 체계를 10년간 유지하기로 합의했다. PS 지급액의 80%는 당해 현금으로 지급하고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 이연 지급하는 방식이다.
다만 사측은 올해 교섭에서 성과급 체계를 일부 변경해 성과급의 상당 부분을 자사주로 지급하고 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 제시한 것으로 전해졌다.
이에 구성원들 사이에서는 성과급을 주식으로 지급할 경우 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 지난해 합의한 성과급 체계를 다시 교섭 대상으로 올린 데 대한 반발도 이어지고 있다.
기존 노조와 별도로 전임직과 기술 사무직을 아우르는 통합노조가 출범한 점도 변수다. 지난 13일 출범한 통합노조의 조합원 수는 3000명 돌파를 앞두고 있다.
최종 합의안에 성과급의 상당 부분을 자사주로 지급하는 방안이 포함될 경우 구성원 반발이 임단협 타결 과정에 영향을 미칠 전망이다.
gkdud9387@newspim.com