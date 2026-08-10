전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.10 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

기아 노조 '1인당 자사주 4000만원' 요구…5년 연속 무분규 시험대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 현대차·기아 노사가 10일 임단협 최대 고비를 맞았다.
  • 기아 노조는 기본급 인상과 성과급·자사주를 요구했다.
  • 기아는 사흘간 집중 교섭 속 무분규 여부가 갈렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

영업익 30% 성과급·자사주 246주 동시 요구
현대차 추가 파업 결정 초읽기…기아, 휴가 복귀 직후 사흘 연속 집중 교섭

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차·기아 노사의 올해 임금·단체협약(임단협)이 이번주 최대 고비를 맞는다. 현대차 노조가 추가 파업 여부를 결정짓는 가운데, 기아 노사는 여름휴가 복귀와 동시에 사흘 연속 집중 교섭에 들어간다.

특히 기아는 2021년부터 지난해까지 5년 연속 무분규 타결 기록을 이어왔지만 올해 분위기는 사뭇 다르다. 노조는 기본급 인상은 물론 지난해 영업이익의 30%를 성과급으로 요구하고, 조합원 1인당 자사주 246주 지급까지 요구안에 담았다.

여기에 주 4.5일제, 정년 65세 연장, 자녀 1명당 출산장려금 1억원 등 비임금 요구도 대거 얹었다. '6년 연속 무분규'가 시험대에 오른 셈이다.

◆ 현대차 11일 쟁대위, 기아는 사흘 연속 교섭

10일 완성차 업계에 따르면 현대차 노조는 오는 11일 중앙쟁의대책위원회를 열어 추가 파업 여부와 투쟁 수위를 결정한다. 노사가 여름휴가 전까지 임단협 매듭을 짓지 못하면서 협상 무대는 이달로 넘어왔다.

기아 노사도 같은 날 협상 테이블을 다시 편다. 11일 10차 실무교섭에 이어 12일 광주공장에서 7차 본교섭, 13일 소하리공장에서 8차 본교섭이 잇달아 열린다. 휴가 직후 사흘간 이어지는 릴레이 교섭이 노사 절충점 마련의 분수령이 될 것으로 보인다.

기아 노조는 이미 재적 조합원 대비 82%, 투표자 대비 92.5% 찬성률로 쟁의행위를 가결했고, 지난달 27일 중앙노동위원회가 조정 중지 결정을 내리면서 합법적 파업권도 확보했다.

다만, 노조는 파업 카드를 곧바로 꺼내지 않았다. 지난달 30일 1차 쟁의대책위원회에서 즉각적인 부분파업 대신, 이달부터 생산 부문 특근 거부 권한을 지부장에게 위임하며 교섭 여지를 남긴 상태다.

[AI 일러스트=챗GPT] 2026.08.10

◆ 기본급 14만9600원·영업익 30% 성과급·자사주 246주

올해 기아 노조 요구안의 핵심은 '성과 보상 확대'다.

노조는 ▲기본급 월 14만9600원 인상 ▲지난해 영업이익의 30% 성과급 지급 ▲조합원 1인당 자사주 246주 이상 지급을 3대 축으로 내걸었다. 또 ▲주 4.5일제 도입 ▲정년 65세 연장 등 근무제도·고용 관련 요구도 함께 담았다.

지난해 기아 영업이익 9조781억원을 대입하면 성과급 규모는 약 2조7200억원에 달한다. 올해 2분기 영업이익(2조6285억원)을 웃도는 규모다.

자사주 요구는 올해 임단협의 최대 뇌관으로 꼽힌다. 노조는 조합원 1인당 246주 이상, 기아가 보유한 약 181만주 전량에 해당하는 자사주 지급을 요구하고 있다. 요구안 확정 당시 주가로 환산하면 1인당 약 4000만원 수준이다.

이는 앞서 회사가 송호성 사장을 포함한 임원 163명에게 5만3318주, 약 83억원 상당의 자사주를 성과급으로 지급한 데 대한 반발과 맞물려 있다. 개정 상법 시행으로 자사주 활용에 제약이 커진 가운데 '성과 배분의 형평성'을 앞세운 것이다

비임금 요구도 두툼하다. 주 4.5일제 도입과 정년 만 65세 연장, 자녀 1명당 출산장려금 1억원에 더해 성과급의 평균임금 산입, 29대 노조 집행부 특별성과급 1000만원, 소송 취하 위로금 2000만원, 광주공장 대형버스 '그랜버드' 지속 생산과 광주 3공장 고용안정 등도 협상 테이블에 올라 있다.

임금뿐 아니라 성과급·자사주·복지·근로시간·정년·고용을 아우르는 전방위 처우 개선 요구라는 점에서 예년과 결이 다르다.

◆ '5년 연속 무분규' 기아, 기록 이어갈까

기아 노사의 올해 임단협이 주목받는 이유는 지난 5년 연속 무분규 타결 기록 때문이다. 노사는 지난해에도 7차 본교섭에서 잠정합의안을 마련하며 무분규 흐름을 이어왔다.

하지만 올해는 노조가 파업권을 쥔 데다 요구 수준도 예년을 뛰어넘는다. 영업이익의 일정 비율을 못 박은 정률 성과급과 자사주 전량 지급은 사측이 선뜻 받기 어려운 사안으로 꼽힌다. 특히 영업이익의 30%를 성과급으로 요구하면서 별도로 자사주 지급까지 요구했다는 점에서 사측의 부담이 상당한 요구안으로 평가된다.

노조는 호실적을 낸 만큼 조합원에게 성과를 더 돌려줘야 한다는 논리다. 반면, 사측은 대규모 성과 보상 확대가 미래차 투자 재원과 비용 부담으로 되돌아올 수 있다는 점에서 신중한 자세다. 미국발 관세 여파로 수익성 압박도 커진 상황이다.

업계 관계자는 "현대차의 추가 파업 여부와 기아의 6년 연속 무분규 타결 여부가 이번주 국내 완성차 노사관계의 최대 변수"라며 "휴가 직후 사흘간의 교섭이 하반기 생산과 실적을 가를 분수령이 될 것"이라고 말했다.

현대차·기아에 이어 르노코리아도 임단협을 이어가고 있다. 반면 한국GM과 KG모빌리티(KGM)는 올해 임단협을 이미 마무리했다. 

peoplekim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 43.3% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 4주 연속 하락하며 취임 후 최저로 집계됐다는 여론조사 결과가 10일 나왔다. 부동산 세제 개편과 검사 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안 등이 악재로 작용했다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.6%포인트(p) 떨어진 43.3%로 집계됐다. 반대로 부정평가는 53.0%로 조사됐다. 지난주 대비 2.5%p 올랐다. 부정 평가는 2주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%p) 밖에서 긍정 평가를 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] 지역별로는 보수 성향이 강한 영남권보다 서울에서 가장 많이 떨어졌다. 서울에서의 긍정 평가는 전주보다 5.9%p 내려간 36.8%를 기록했다. 대구·경북은 29.8%, 부산·울산·경남은 38.7%로, 전주 대비 각각 5.5%p, 4.8%p 떨어졌다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염과 경제 불안 요인까지 중첩됐다"며 "서울, 보수층, 고령층을 중심으로 이탈이 확대돼 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다. 8월 1주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 지난 6∼7일 전국 18세 이상 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 44.6%, 국민의힘이 37.6%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.5%p, 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다. 양당 간 지지율 격차는 7.0%p로 지난주보다는 0.4%p 줄었다. 다만 2주 연속 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있다. 리얼미터는 민주당에 대해 "부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대, 보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 분석했다. 국민의힘에 대해 리얼미터는 "정부 세제 개편안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울, 대구·경북(TK) 및 보수층이 결집했다"면서도 "당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습"이라고 진단했다. 조국혁신당·개혁신당의 지지도는 각각 2.9%로 집계됐다. 그 뒤를 진보당(1.5%)이 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 8월 1주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-10 09:57
사진
오늘 한낮 34도 무더위 계속 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 이어지는 가운데 동해안과 경상권을 중심으로 비가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국에 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽부터 아침 사이 강원동해안·산지와 경북동해안, 부산·울산·경남남해안, 경남중·동부내륙에는 곳에 따라 비가 내리겠다. 제주도에도 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 무더위가 이어지자 시민들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 울산·경북동해안·북동산지 20~60mm, 강원남부동해안·산지와 부산·경남남해안·경남중·동부내륙 5~40mm, 강원중·북부동해안·산지 5~20mm, 제주도 5~10mm다. 아침 최저기온은 21~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 26도다. 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 30도 ▲제주 31도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-10 06:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동