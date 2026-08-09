SK하이닉스, 생산·사무직 아우른 통합노조 설립 추진

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스 일부 구성원이 9일 통합노조 설립을 추진했다
- 성과급 지급 방식 갈등과 기존 노조 불만이 배경이 됐다
- 새 노조는 출범 뒤 교섭대표 노조 지위 확보가 과제다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
준비 모임에 임직원 3500여명 참여
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = SK하이닉스에서 생산직과 기술·사무직을 함께 아우르는 새로운 노동조합 설립이 추진되고 있다. 지난해 합의한 성과급 지급 체계를 둘러싼 내부 불만이 커지면서 통합노조 설립 움직임으로 이어진 것으로 풀이된다.
9일 업계에 따르면 SK하이닉스 일부 구성원들은 최근 통합노조 설립을 위한 준비 모임을 꾸리고 관련 절차에 착수했다.
지난 5일 개설된 준비 모임에는 사흘 만에 3500명 이상이 참여한 것으로 전해졌다. 이는 SK하이닉스 전체 임직원 약 3만 5000명의 10%에 해당하는 규모다.
통합노조 임시위원장은 지난 8일 내부 공지를 통해 노조 설립신고서를 제출했으며 이르면 다음 주 정식 노조 출범이 가능할 것으로 예상한다고 밝혔다.
현재 SK하이닉스는 민주노총 산하 기술사무직 노조와 한국노총 소속 이천·청주 전임직 노조가 각각 활동하는 복수노조 체제다. 두 노조는 회사와 별도로 임금·단체협약 협상을 진행하고 있다.
새 노조 설립을 추진하는 구성원들은 직군별로 나뉜 요구를 하나로 모아 교섭력을 높여야 한다는 입장이다.
통합노조 추진의 직접적인 배경으로는 초과이익분배금(PS) 지급 방식을 둘러싼 갈등이 꼽힌다.
SK하이닉스 노사는 지난해 영업이익의 10%를 PS 재원으로 활용하고 기존 지급 상한을 없애는 방안에 합의했다. 해당 체계는 10년간 유지하며, 지급액의 80%는 해당 연도에 현금으로 지급하고 나머지 20%는 2년에 걸쳐 나눠 지급하는 내용이다.
그러나 회사가 올해 교섭 과정에서 성과급 일부를 주식으로 지급하고 일정 기간 매도를 제한하는 방안을 제안한 것으로 알려지면서 일부 구성원들의 반발이 커졌다.
성과급을 주식으로 지급하면 주가 변동에 따라 실제 보상 규모가 달라질 수 있고, 지난해 합의한 제도를 다시 협상 대상으로 삼는 것 자체가 적절하지 않다는 주장이다.
일부에서는 적자 발생 시 임금을 한시적으로 조정하는 방안이 회사 측 안에 포함된 것으로 전해지면서 임금 체계 개편에 대한 우려도 제기되고 있다.
통합노조 임시위원장은 지난해 합의한 성과급 지급 약속의 이행을 출범의 우선 목표로 제시했다. 성과급 안건을 현재 임단협에서 분리하고 기존 합의가 유지되도록 하겠다는 입장이다.
협상이 장기화하면서 기존 노조를 향한 불만도 통합노조 추진에 영향을 미친 것으로 보인다. 임단협 교섭이 여러 차례 진행됐지만 성과급 문제에서 뚜렷한 진전이 없고, 교섭 과정과 조합원 의견 수렴이 충분히 공개되지 않는다는 지적이 내부에서 나온 것으로 전해졌다.
정부의 성과급 제도 개편 움직임도 변수로 떠올랐다.
김정관 산업통상부 장관은 지난 6일 열린 관훈토론회에서 영업이익과 연동한 성과급 지급 방식에 부정적인 입장을 밝히고 관련 법 개정을 관계 부처와 논의하고 있다고 밝혔다. 고용노동부도 성과급을 포함한 노사 교섭 대상과 범위를 구체화하는 지침을 이달 중 발표할 예정이다.
새 노조가 공식 출범하더라도 실제 임단협에 참여하려면 교섭창구 단일화 절차 등을 거쳐 교섭대표 노조 지위를 확보해야 한다.
업계에서는 통합노조가 현재 진행 중인 교섭에 바로 참여할 수 있을지, 다음 교섭부터 영향력을 행사하게 될지가 향후 쟁점이 될 것으로 보고 있다.
SK하이닉스는 새 노조 설립 추진과 별개로 현행 절차에 따라 기존 노조와 임단협 교섭을 이어간다는 방침이다.
taeyi427@newspim.com