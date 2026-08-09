한경협, 100개 스타트업 키운다…대기업 노하우로 창업 생태계 조성

AI 핵심 요약beta
- 한경협이 9일 예비·초기 창업기업 100개팀 육성에 나섰다.
- 창립 65주년 맞아 ‘더하기 창업’으로 민간 창업 생태계를 조성한다.
- 선발팀에 12주 지원하고 참가 신청은 10일부터 28일까지다.
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대기업 전직 임원 컨설팅·PoC·투자 연계 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회가 대기업의 경험과 경제계 네트워크를 활용해 예비·초기 창업기업 100개팀을 육성한다. 기업가정신 교육에 머물렀던 기존 지원을 창업기업 발굴과 사업화, 투자 유치까지 확대해 민간 중심의 창업 생태계를 조성한다는 구상이다.
한경협은 창립 65주년을 맞아 대국민 창업 프로젝트 '더하기 창업'을 추진한다고 9일 밝혔다. 혁신적인 아이디어를 가진 국민 누구나 창업에 도전할 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 예비창업자 30개팀과 초기창업기업 70개팀 등 총 100개팀을 선발한다.
지원 대상은 예비창업자와 업력 7년 이하 기업이다. AI·반도체·바이오·로봇·첨단제조·기후·에너지 등 신산업 분야는 업력 10년 이하까지 신청할 수 있다.
선발팀에는 12주 동안 단계별 맞춤 지원이 제공된다. 예비창업자는 사업화 교육과 법인 설립을, 초기기업은 투자 유치와 기업설명(IR) 고도화를 지원받는다. 대기업 전직 임원의 1대1 컨설팅과 기술검증(PoC), 오픈이노베이션, 대·중견기업과의 사업 협력 및 투자 연계도 제공된다.
연말에는 오픈이노베이션 성과공유회를 열어 우수팀을 시상하고 회원사와 스타트업 간 협업을 확대할 계획이다. 참가 신청은 오는 10일부터 28일까지다.
한경협은 "스타트업 육성은 기업의 중요한 사회적 책임"이라며 "경제계의 역량을 결합한 민간 연계형 지원 모델을 정착시켜 우리 경제의 재도약 기회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com