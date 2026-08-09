지역 일자리·생활인구 늘린 주역 찾는다...중기부, 장관 표창 후보자 모집

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 10일부터 31일까지 지방소멸대응 유공 포상 후보자를 모집했다
- 인구감소지역 등 경제 활성화에 기여한 개인과 단체가 신청할 수 있다
- 장관 표창 9점은 11월 중소기업융합대전에서 수여한다
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장관 표창...중소기업융합대전서 수여
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 지역 일자리 창출과 생활인구 유입 등 지방소멸 대응에 기여한 개인과 단체를 발굴해 장관 표창 9점을 수여한다.
중기부는 오는 10일부터 31일까지 '2026년 지방소멸대응 유공 포상' 후보자를 모집한다고 9일 밝혔다. 인구감소지역과 관심지역 등 소멸 위기 지역의 경제 활성화에 기여한 개인·중소기업·기관·단체가 신청할 수 있다.
이번 포상은 지역 일자리 창출과 생활인구 유입 등 소멸 위기 지역의 경제 활성화에 기여한 개인과 단체를 발굴하고 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다.
중기부는 지역 고유 자원과 산업 기반을 활용한 연고산업 육성을 지원하고 있다. 올해는 특화자원의 생산·가공·유통을 지역 안에서 연계하고 디자인과 브랜딩을 접목해 지역 상품의 경쟁력과 자립 기반을 높이는 시범사업을 추진 중이다.
포상 규모는 중기부 장관 표창 9점이다. 인구감소지역과 관심지역 등 소멸 위기 지역에서 경제 활성화에 기여한 개인·중소기업·기관·단체가 신청할 수 있다.
신청자는 관련 서류를 중소기업기술정보진흥원 지역특화사업실에 전자우편으로 제출하면 된다. 중기부는 요건 확인과 후보 검증, 공적심사위원회 심사를 거쳐 포상 대상자를 확정할 계획이다.
표창장은 오는 11월 열리는 '2026년 중소기업융합대전'에서 수여한다. 자세한 내용은 중기부 또는 중소기업기술정보진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.
jongwon3454@newspim.com