서울 38도 폭염에 온열질환 사망자 2명…올해 하루 환자 최다

AI 핵심 요약beta
- 서울에서 지난 7일 온열질환으로 2명이 숨졌다.
- 같은 날 서울 온열질환자는 35명으로 올해 최다였다.
- 서울 누적 온열질환자는 사망자 4명 포함 386명이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7일 하루 온열질환자 35명…서울 누적 386명
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 서울의 낮 최고기온이 38도까지 치솟은 지난 7일 온열질환으로 2명이 숨진 것으로 파악됐다. 이날 서울에서 발생한 온열질환자는 35명으로 올해 들어 하루 기준 가장 많았다.
9일 서울시에 따르면 지난 7일 서울에서 온열질환으로 50대 남성과 80대 여성 등 2명이 사망했다.
50대 남성은 이날 오후 6시께 서울 중랑구의 한 길가에서 발견됐다. 행인의 신고를 받고 출동한 소방당국이 남성을 인근 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌다.
80대 여성은 같은 날 오후 4시 30분께 강남구 자택에서 온열질환 증세를 보였다. 함께 있던 보호자의 신고로 병원에 이송됐지만 사망했다. 두 사람 모두 기저질환은 없었던 것으로 파악됐다.
질병관리청 통계에 따르면 지난 7일 서울에서 발생한 온열질환자는 사망자 2명을 포함해 35명으로 집계됐다. 올해 서울에서 발생한 하루 온열질환자 가운데 가장 많은 규모다.
서울에서 온열질환 사망자가 발생한 것은 지난 6월 29일 1명이 발생한 이후 39일 만이다.
지난 5월 15일부터 운영된 온열질환 감시체계를 통해 집계된 서울 지역 누적 온열질환자는 사망자 4명을 포함해 총 386명이다.
당시 서울에는 강한 폭염이 이어졌다. 종로구 서울기상관측소 기준 지난 7일 서울 대표기온은 38도까지 올랐다.
올여름에는 높은 기온과 열대야도 지속되고 있다. 기상청에 따르면 지난 7월 전국 평균 최저기온은 23.4도로 역대 가장 높았으며, 열대야일수는 9.7일로 평년 2.8일의 약 3.5배를 기록했다.
7월 전국 평균기온은 26.8도로 평년보다 2.2도 높아 1973년 관측 이래 세 번째로 높았다.
taeyi427@newspim.com