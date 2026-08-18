오브젠, 네이버클라우드 마켓플레이스에 '스트래티지' 등록

AI 핵심 요약beta
- 오브젠이 18일 네이버클라우드 마켓에 AI·BI 플랫폼 Strategy를 등록했다.
- 기업 고객은 마켓플레이스로 Strategy를 도입하고 구축·지원도 받는다.
- 오브젠은 BTL-DI와 SynxDB도 순차 등록해 협력을 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 풀스택 데이터 플랫폼 기업 오브젠은 엔터프라이즈 AI·BI 플랫폼 '스트래티지(Strategy)'를 네이버 클라우드 플랫폼 마켓플레이스에 공식 등록했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 등록에 따라 기업 고객은 네이버 클라우드 플랫폼 마켓플레이스를 통해 Strategy를 도입할 수 있다. 오브젠은 Strategy의 국내 Gold Partner로 라이선스 공급과 구축, 기술지원, 유지보수 등을 지원한다.
Strategy는 기업의 데이터 분석과 인공지능(AI) 기반 의사결정을 지원하는 엔터프라이즈 AI·BI 플랫폼이다. 최근에는 'Strategy Mosaic'을 중심으로 기업 내 데이터와 AI 환경을 연계하는 기능을 확대하고 있다.
Strategy Mosaic은 기업 내부에 분산된 데이터와 AI 환경을 연결해 조직 내에서 동일한 핵심성과지표(KPI)와 데이터 기준을 활용할 수 있도록 지원한다. Tableau, Power BI, Excel 등 기존 분석 도구와도 연계할 수 있어 기존 시스템을 유지하면서 데이터를 활용할 수 있다.
생성형 AI를 활용한 데이터 분석 기능도 제공한다. 자연어를 기반으로 데이터 모델을 생성할 수 있으며 AI Agent, Auto Dashboard, Auto Answers 등의 기능을 통해 사용자 질문과 관련된 데이터를 분석하고 대시보드를 자동으로 생성할 수 있다.
오브젠은 이번 Strategy 등록을 시작으로 네이버클라우드와 AI·데이터 플랫폼 분야 협력을 확대할 계획이다. 자체 개발한 실시간 데이터 통합 솔루션 'BTL-DI(BTL Data Integrator)'와 분석 데이터베이스 플랫폼 'SynxDB'도 네이버 클라우드 플랫폼 마켓플레이스에 순차적으로 등록할 예정이다.
유용희 오브젠 대표는 "네이버 클라우드 플랫폼 마켓플레이스를 통해 고객이 Strategy를 보다 쉽게 도입할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로 AI·데이터 플랫폼 제품군을 확대해 기업의 AI 전환과 데이터 활용을 지원할 계획"이라고 말했다
nylee54@newspim.com