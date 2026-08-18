기아 EV5, 독일 전기 SUV 비교평가 1위…테슬라 모델 Y 제쳤다

AI 핵심 요약beta
- 기아 EV5가 18일 독일 비교평가서 1위를 차지했다
- EV5는 테슬라 모델 Y를 제치고 종합 588점을 기록했다
- 제동성능·안전성·편의성서 높은 평가를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아의 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5가 독일 자동차 전문지의 전기 SUV 비교평가에서 테슬라 모델 Y를 제치고 종합 1위를 차지했다.
기아는 독일 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트(Auto Motor und Sport)'가 최근 실시한 전기 SUV 비교평가에서 EV5가 테슬라 모델 Y, 샤오펑(XPeng) G6, MG S6 EV를 앞섰다고 18일 밝혔다.
이번 평가는 ▲차체 ▲안전성 ▲편의성 ▲파워트레인 ▲주행성능 ▲친환경성 ▲경제성 등 7개 항목을 대상으로 진행됐다.
EV5는 차량 성능을 평가하는 특성 평가에서 404점을 받아 모델 Y(337점)를 67점 차로 앞섰다. 친환경성과 경제성을 포함한 종합 점수에서도 588점을 기록해 모델 Y(557점)를 31점 차로 제쳤다. 샤오펑 G6는 541점, MG S6 EV는 528점이었다.
EV5는 특히 차체·안전성·편의성·주행성능 등 4개 항목에서 모델 Y보다 높은 평가를 받았다. 차체 부문에서는 100점으로 모델 Y(76점)를 앞섰으며 넓은 시트와 2열·적재 공간 등이 좋은 평가를 받았다.
가장 큰 격차가 벌어진 항목은 안전성이다. EV5는 89점으로 모델 Y(60점)를 29점 앞섰다. 시속 100㎞에서 정지하는 제동 시험에서 EV5는 냉간 35.1m, 온간 35.0m를 기록해 비교 차량 가운데 가장 짧은 제동거리를 보였다. 모델 Y는 각각 39.3m와 38.2m를 기록했다.
편의성에서는 EV5가 66점으로 모델 Y보다 11점 높았다. 스티어링 휠 패들을 이용해 회생제동 강도와 원페달 드라이브 기능을 조절할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다. 주행성능에서도 EV5가 69점으로 모델 Y(60점)를 앞섰다.
다만 파워트레인과 친환경성, 경제성에서는 모델 Y가 EV5보다 높은 점수를 받았다.
기아 관계자는 "제동 성능과 조작 편의성처럼 실제 운전자가 매일 체감하는 부분에서 높은 점수를 받은 것이 특히 의미 있다"며 "실사용성과 안전을 최우선으로 고객의 신뢰를 넓혀가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com