동대문엽기떡볶이, 푸드트럭 방문 이벤트 '찾아가는 엽기떡볶이' 하반기 사연 모집

AI 핵심 요약beta
- 동대문엽기떡볶이가 18일 하반기 이벤트를 시작했다.
- 고객 사연을 받아 현장 방문 떡볶이를 무료 제공한다.
- 접수는 18일부터 9월 6일까지 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = ㈜핫시즈너가 운영하는 브랜드 동대문엽기떡볶이가 고객 사연을 바탕으로 현장을 직접 방문하는 '찾아가는 엽기떡볶이' 하반기 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.
지난 2024년 처음 도입된 '찾아가는 엽기떡볶이'는 고객이 사연과 장소를 응모하면, 선정된 곳에 브랜드 푸드트럭이 방문해 현장에서 조리한 떡볶이를 무상으로 제공하는 고객 참여형 프로그램이다. 그동안 학교, 기업, 공공기관 등 전국 각지의 다양한 장소에서 행사가 진행된 바 있다.
이번 하반기 이벤트의 사연 접수 기간은 8월 18일부터 9월 6일까지다. 가족이나 친구, 직장 동료 등과 엽기떡볶이를 함께 먹고 싶은 사유와 장소를 적어 응모할 수 있다. 당첨 시 방문 장소와 일정, 세부 운영 계획 등은 주최 측과의 사전 협의를 거쳐 확정된다.
프로그램 참여 방법 및 세부 요강은 동대문엽기떡볶이 공식 홈페이지와 자체 애플리케이션(엽떡앱), 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
동대문엽기떡볶이 측은 이번 행사를 통해 단순한 제품 제공을 넘어 고객의 일상 공간에서 직접 소통하는 접점을 확대하고, 소비자가 브랜드를 현장에서 경험할 수 있는 온·오프라인 참여형 활동을 지속해서 마련할 방침이라고 설명했다.
ohzin@newspim.com