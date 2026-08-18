아이윈, 상반기 매출 566억·영업익 55억 기록

AI 핵심 요약beta
- 아이윈은 18일 상반기 연결 매출 566억원을 기록했다.
- 영업이익은 55억원, 순이익은 169억원으로 늘었다.
- 자산매각과 원가절감 효과로 수익성 개선을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
배당 등 주주환원 검토
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이윈은 올해 상반기 연결기준 매출액 566억원을 기록했다고 18일 밝혔다.
매출액은 전년 동기 대비 6% 감소했다. 영업이익은 55억원으로 30% 증가했고, 당기순이익은 169억원으로 1320% 늘었다.
아이윈은 원가 절감과 수익성 중심의 경영 활동에 자산 매각에 따른 재무구조 개선 효과가 더해진 결과라고 설명했다. 순이익 증가에는 유형자산 매각 효과가 반영됐다.
아이윈은 자율주행과 첨단운전자보조시스템(ADAS) 시장 확대에 대응해 운전대 파지 감지(HoD) 센서, 안전벨트 착용 알림(SBR) 센서, 전자제어장치(ECU) 등 신규 제품을 개발하고 있다. HoD 센서는 운전자의 운전대 조작 여부를 감지하는 제품이며, SBR 센서는 안전벨트 착용 상태를 확인해 경고 기능을 제공한다.
아이윈은 실적 개선을 기반으로 주주가치 제고 방안도 검토할 계획이다.
신규진 아이윈 대표는 "그동안 상법상 배당가능이익이 충분히 확보되지 않아 배당을 실시하지 못했다"며 "향후 배당 가능 재원과 재무 상황 등을 종합적으로 고려해 주주환원 정책을 검토할 계획"이라고 말했다.
신 대표는 이어 "관련 제품의 개발과 인증을 완료해 새로운 성장 동력으로 연결하고, 그 성과를 주주들과 공유하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com