대신증권, 총상금 3억5000만원 실전투자대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 18일 총상금 3억5148만원 대회를 열었다.
- 오는 9월 1일~10월 23일 개인고객 대상 진행한다.
- 자산·ETF·MBTI 리그로 나눠 상금을 차등 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5000리그 우승 1억원, '레버리지 ETF'는 제외
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 총상금 3억5148만원 규모의 실전투자대회를 개최한다. 자산 규모와 투자 성향에 따라 다양한 리그를 운영해 폭넓은 투자자가 참여할 수 있도록 했다.
대신증권은 오는 9월 1일부터 10월 23일까지 8주간 개인 고객을 대상으로 '2026 ALL바른 투자 챔피언십'을 개최한다고 18일 밝혔다. 참가 신청은 이날부터 10월 8일까지 받는다.
이번 대회는 예탁자산 규모에 따라 경쟁하는 자산 리그와 주간 리그, ETF 리그, MBTI 투자성향 리그 등으로 구성됐다. 투자 규모와 성향에 맞춰 참여할 수 있도록 리그를 세분화한 것이 특징이다.
자산 리그는 5000리그, 1000리그, 100리그로 나뉜다. 각 리그 우승자에게는 각각 1억원, 5000만원, 1000만원의 상금이 지급된다. 2·3위는 물론 4위부터 1000위까지도 순위에 따라 상금을 받을 수 있다.
매주 수익률을 겨루는 주간 리그도 함께 운영한다. 5000리그 기준 주간 수익률 상위 3명에게는 각각 70만원, 50만원, 30만원의 상금을 제공한다.
ETF 투자자와 투자 성향별 참가자를 위한 별도 리그도 마련했다. 다만 단기 고위험 투자를 유도하지 않기 위해 레버리지·인버스 ETF는 수익률 산정 대상에서 제외한다. 재도전 신청은 9월 14일부터 10월 8일까지 가능하다.
최근 증권사들은 투자대회를 단순 이벤트를 넘어 신규 고객 유치와 투자자 참여 확대를 위한 마케팅 수단으로 적극 활용하고 있다.
특히 자산 규모별 리그를 운영해 소액 투자자도 경쟁할 수 있도록 하고, 투자 성향이나 상품별 리그를 신설하는 등 참여 방식을 다양화하는 추세다.
참가 신청을 완료한 고객 가운데 선착순 5000명에게는 CU 모바일상품권 2000원권을 증정한다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "자산 규모와 투자 방식, 투자 성향에 따라 다양한 투자자가 참여할 수 있도록 리그를 구성했다"며 "이번 대회가 자신의 투자 전략을 점검하고 투자 실력을 겨뤄볼 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com