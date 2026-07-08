대신증권, kt wiz 테이블석 관람권 제공 투자 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 8일 kt wiz 관람권 제공 투자 이벤트를 8월 4일까지 진행한다고 했다.
- 대신증권 계좌로 국내 상품 매수 시 투자금액·ISA 여부에 따라 추첨권을 차등 지급한다고 했다.
- kt wiz 홈경기 테이블석·먹거리 경품을 추첨해 제공하며 첫 당첨자는 7월 22일, 마지막은 8월 5일 발표된다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 다음 달 4일까지 kt wiz파크 테이블석 관람권을 제공하는 투자 이벤트를 시행한다고 8일 밝혔다.
대신증권에 따르면 이번 이벤트는 프로야구 스폰서십을 활용해 2030 고객과의 접점을 확대하고, 개인종합자산관리계좌(ISA)의 세제혜택을 알리기 위해 마련됐다.
이벤트는 대신증권 계좌를 보유한 개인 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 기간 국내 주식(ETF 포함), 펀드, 채권을 매수하면 투자금액에 따라 추첨권을 지급한다. ISA 계좌에서 매수하면 일반 종합계좌보다 추첨권을 두 배 제공한다.
투자금액별 추첨권은 ▲100만원 이상 매수 시 종합계좌 1장·ISA 계좌 2장 ▲1000만원 이상 종합계좌 2장·ISA 계좌 4장 ▲5000만원 이상 종합계좌 3장·ISA 계좌 6장 ▲1억원 이상 종합계좌 5장·ISA 계좌 10장이다.
경품은 7월 올스타전 이후 열리는 kt wiz 홈경기 테이블석(2인) 관람권과 구장 인기 먹거리인 진미통닭·보영만두 세트로 구성된다. 당첨자는 kt wiz 홈경기 일정에 맞춰 경기 전주 수요일마다 추첨하며 중복 당첨은 제한된다. 첫 당첨자는 7월 22일, 마지막 당첨자는 8월 5일 발표된다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "프로야구를 활용한 스포츠 마케팅을 통해 젊은 투자자와의 접점을 넓히는 한편 ISA의 투자 및 세제혜택을 알리기 위해 이번 이벤트를 마련했다"며 "고객들이 투자와 함께 야구 관람의 즐거움도 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
대신증권은 2016년부터 kt wiz의 공식 스폰서로 활동하고 있다. 올해 스폰서십 계약을 5년 연장해 2030년까지 파트너십을 이어가기로 했으며, 경기장 브랜딩 등 스포츠 마케팅을 지속 확대하고 있다.
rkgml925@newspim.com