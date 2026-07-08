나토 사무총장 만난 李대통령…'15조원 규모' 나토 공동조달시장 열리나

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 7일 나토 정상회의에서 루터 사무총장과 만나 방산·혁신 중심 한-나토 협력 강화 방안을 논의했다.
- 양측은 무기체계 표준화·상호운용성 강화와 한-나토 조달 기본 협정 협상 개시, 나토 공동 조달 시장 진출 확대에 뜻을 모았다.
- 이 대통령은 우크라이나에 1억달러 지원을 약속하고 한반도 평화·비핵화 문제에 대한 관심과 협력을 요청했다.
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상호운용성도 강화하기로
'한-나토 조달기본협정' 협상 개시
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 7일(현지 시간) 튀르키예 앙카라에서 개최 중인 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상 회의 참석을 계기로 마크 루터 나토 사무총장과 만나 방산·혁신 협력을 중심으로 한-나토 관계 강화 방향을 논의했다.
청와대에 따르면 이번 만남은 이 대통령의 취임 후 루터 사무총장과의 첫 대면이다. 양측은 이 자리에서 지난 20년간 지속해 온 한-나토 협력을 더 발전시켜 나가기로 하고, 구체 협력 사업들에 대해 의견을 교환했다.
이 대통령과 루터 사무총장은 우선 한-나토 간의 안정적인 공급망 구축이 서로의 안보를 더욱 굳건하게 할 것이라는 데 공감했다. 이를 위해 양측 무기 체계 간 표준을 맞추고 상호 운용성을 강화하기로 했다.
루터 사무총장은 이와 관련해 나토 동맹국들이 장비·물자·역량을 함께 개발하는 '나토 다국적 협력 사업'에 한국이 옵서버(참관국)로 참여하고 있는 것을 평가했다. 루터 사무총장은 "이번 나토 정상 회의를 계기로 방산 원자재 공급망 구축 사업에도 참관국으로 새롭게 참여하기로 한 한국의 결정을 환영한다"고 밝혔다.
양측은 또한 '한-나토 조달 기본 협정' 체결 협상을 개시하기로 했다. 이 협정이 체결되면 연 15조 원 규모로 예상되는 나토 공동 조달 시장에 한국 기업이 참여할 수 있게 된다.
이 대통령은 또 우크라이나의 평화가 조속히 회복돼야 한다며 우크라이나의 평화와 재건을 위한 1억 달러(1300억 원) 규모의 포괄적 지원을 약속했다. 루터 사무총장은 한국이 우크라이나 지원을 지속하고 있는 것에 대해 깊은 감사를 표했다.
이 대통령은 루터 사무총장에게 한반도 평화와 관련된 문제에 관심을 가져줄 것을 당부했다. 이 대통령은 한반도 교착 상황을 타개하기 위해 '비핵화'라는 목표는 유지하되, 북한의 핵·미사일 개발을 중단시키는 현실적인 목표를 단기적으로 추구할 필요가 있다는 점을 설명했다. 루터 사무총장은 "앞으로도 계속 이 대통령과 한반도 상황과 관련한 협의를 이어가기를 희망한다"며 "도울 수 있는 방안을 모색해 보겠다"고 밝혔다.
이 대통령과 루터 사무총장은 앞으로도 긴밀히 소통하며 안보, 방산, 혁신을 아우르는 다양한 분야에서 호혜적인 전략적 협력을 강화해 나가기로 했다.
pcjay@newspim.com