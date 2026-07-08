신한은행, '신한홈뱅크' 개편...시니어 맞춤 채널 강화

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 8일 IPTV 채널 '신한홈뱅크'를 시니어 특화 금융·생활 플랫폼으로 전면 개편했다
- 시니어 브랜드 'SOL메이트'를 중심으로 파크골프·보이스피싱·유언대용신탁 등 약 40개 맞춤 콘텐츠를 제공한다
- TV 기반 화상상담에 QR코드를 연계해 모바일에서도 영업일 오전10시~오후4시 상담이 가능하도록 접근성을 높였다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 IPTV 채널 '신한홈뱅크'를 시니어 중심 금융·생활 플랫폼으로 재편했다.
신한은행은 KT IPTV를 통해 운영 중인 '신한홈뱅크'를 시니어 고객 특화 채널로 개편하고 콘텐츠와 상담 기능을 확대했다고 8일 밝혔다.
신한홈뱅크는 TV 기반으로 금융 정보와 상담 서비스를 제공하는 전용 채널이다. 은행은 이용자 중 중장년층 비중이 높은 점을 고려해 50대 이상 고객의 관심사와 금융 수요를 반영하는 방향으로 전면 개편을 진행했다.
이번 리뉴얼은 시니어 브랜드 'SOL메이트'를 중심으로 채널 정체성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 'SOL메이트'는 금융 서비스와 생활 혜택을 결합해 시니어 고객의 자산관리와 일상 편의를 지원하는 프로그램이다.
개편된 채널에서는 약 40여개 콘텐츠가 제공된다. 주요 내용은 파크골프 등 여가 정보, 보이스피싱 사례와 대응법, 유언대용신탁과 체크카드 등 금융상품 안내, 그리고 시니어 대상 서비스 소개 등으로 구성됐다.
특히 시니어층에서 인기가 높은 파크골프 관련 콘텐츠를 강화하고, 외부 콘텐츠 협업 프로그램도 새롭게 선보였다. 기존에 제공되던 환율, 금리, 귀금속 시세 등 시장 정보와 투자 관련 콘텐츠 역시 유지된다.
상담 접근성도 개선됐다. 기존에는 TV 화면을 통해서만 화상 상담이 가능했으나, 이번 개편으로 QR코드를 활용해 스마트폰에서 바로 화상 상담으로 연결할 수 있게 됐다.
모바일 상담은 영업일 기준 오전 10시부터 오후 4시까지 이용 가능하며 화면 내 콜센터 안내도 강화해 문의 편의성을 높였다.
peterbreak22@newspim.com