우리은행, 해외지점 외화채권 발행...2.7억달러 조달

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 8일 해외 4개 지점에서 외화채권을 발행해 2억7500만달러를 조달했다.
- 각 지점이 MTN 프로그램을 활용해 2~5년 만기의 장기 외화자금을 직접 확보하는 체계를 구축했다.
- 우리은행은 하반기부터 MTN 활성화를 평가에 반영하고 연말에 전체 발행 한도를 100억달러로 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 해외 영업점의 직접 채권 발행을 통해 장기 외화 자금 조달 체계를 구축했다.
우리은행은 런던, 홍콩, 로스앤젤레스(LA), 싱가포르 등 4개 해외 영업점이 현지에서 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러를 조달했다고 밝혔다.
그동안 외화채권 발행은 본점이 일괄적으로 담당해 왔지만 이번에는 각 해외 지점이 직접 시장에 참여해 자금을 마련했다. 이는 단순한 조달 방식을 넘어 현지에서 중장기 자금을 자율적으로 확보할 수 있는 기반을 구축했다는 점에서 의미가 있다.
특히 기존에는 만기 1년 안팎의 단기 차입 비중이 높았으나 이번 발행을 통해 만기 2~5년 수준의 자금을 확보하면서 안정적인 자금 운용이 가능해졌다. 이에 따라 해외 영업점의 수익성과 영업 확대 여건도 개선될 것으로 기대된다.
이번 조달에는 글로벌 중기채 발행 프로그램(MTN)이 활용됐다. 우리은행은 올해 초 프로그램을 개편하며 4개 해외 지점을 발행 주체로 포함시켰고, 이후 실무 교육 등을 통해 현지 발행 준비를 진행해 왔다.
MTN은 사전에 설정된 한도 내에서 필요 시 신속하게 채권을 발행할 수 있는 방식으로 유연한 자금 조달이 가능하다는 장점이 있다.
발행은 홍콩지점을 시작으로 순차적으로 이뤄졌다. 홍콩지점은 4~5월 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만달러를 조달했고, 이어 LA지점이 2000만달러(6월 25일), 런던지점이 4500만달러(7월 1일), 싱가포르지점이 3000만달러(7월 8일)를 각각 발행했다.
하반기부터는 'MTN 프로그램 활성화' 항목을 해외 지점 평가에 반영하고 연말에는 전체 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 늘릴 방침이다. 이 가운데 10억달러는 해외 영업점에 배정된다.
peterbreak22@newspim.com