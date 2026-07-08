이엔셀, CMT1A 치료제 EN001 임상 2a상 본격화

AI 핵심 요약beta
- 이엔셀이 8일 EN001 임상 2a상을 3개 기관서 시작했다.
- 삼성서울병원 등 3곳서 대상자 등록과 투약을 진행 중이다.
- 24주간 안전성·유효성·최적 용량을 평가한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제 전문기업 이엔셀이 샤르코-마리-투스병 1A형(CMT1A) 치료제 후보물질 'EN001'의 임상 2a상을 3개 기관에서 동시에 진행한다고 8일 밝혔다.
임상에 참여하는 기관은 삼성서울병원, 강동경희대학교병원, 동국대학교경주병원이다. 각 기관에서는 현재 대상자 등록과 시험약 투여가 순차적으로 진행 중이다.
회사에 따르면 EN001 임상 2a상은 CMT1A 환자를 대상으로 반복 투여에 따른 안전성과 유효성을 평가하도록 설계됐다. 임상은 위약군, 저용량군, 고용량군으로 나눠 위약 대비 치료 효과와 용량 반응성을 비교한다. 주요 평가지표는 24주 시점의 CMT 신경병척도(CMTNSv2) 변화량이며, 이를 통해 EN001의 반복 투여 효능과 최적 용량을 탐색할 계획이다.
CMT1A는 말초신경 손상으로 근력 약화, 감각 저하, 보행 장애 등이 나타나는 희귀 유전질환이다. 현재 질환 진행을 근본적으로 억제하는 치료제가 없어 재활치료와 증상 완화 중심의 관리가 이뤄지고 있다. EN001은 이엔셀의 독자 세포배양 플랫폼 기술 'ENCT(ENCell Technology)'를 기반으로 제조된 동종 탯줄유래 중간엽줄기세포(MSC) 치료제 후보물질이며, 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)으로부터 각각 희귀의약품 지정을 받았다.
희귀질환 임상은 제한된 환자군을 대상으로 진행되는 만큼 대상자 모집 속도와 기관별 운영 역량이 전체 개발 일정에 중요한 영향을 미친다. 이엔셀은 3개 임상기관의 투여 본격화를 통해 대상자 모집과 임상 데이터 확보에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.
이엔셀 관계자는 "현재 각 기관에서 환자 등록과 시험약 투여가 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있다"며 "임상시험의 품질과 대상자 안전을 최우선으로 하면서 EN001의 안전성, 유효성, 최적 용량을 확인하는 데 집중하겠다"고 말했다. 회사는 임상 2a상을 후속 확증 임상 설계와 조건부 품목허가 추진을 위한 근거 확보 단계로 보고 있으며, 향후 확증적 효능 데이터를 바탕으로 신속심사와 조건부 품목허가 추진에 속도를 낼 방침이다.
nylee54@newspim.com