청년 절반 "5년 내 AI가 내 일자리 대체"…구직자는 64% 우려

AI 핵심 요약beta
- 청년 53.9%가 5년 내 AI 대체·축소 우려했다고 답했다
- 미취업 청년과 AI 고노출 직무서 불안감이 더 컸다
- 청년들은 신규채용 지원과 AI 교육 확대를 원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
67.7% "AI 역량 따라 소득·커리어 격차"
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 청년 2명 중 1명 이상이 향후 5년 안에 인공지능(AI)으로 현재 또는 희망 직무가 대체되거나 축소될 가능성이 높다고 보는 것으로 나타났다. 특히 구직 중인 미취업 청년과 사무·관리직 등 AI 노출도가 높은 직군에서 일자리 감소에 대한 우려가 컸다.
18일 한국경제인협회가 모노리서치에 의뢰해 재직 또는 구직 중인 만 19~34세 청년 1000명을 조사한 결과, 응답자의 53.9%가 향후 5년 내 자신의 직무가 AI로 대체·축소될 가능성이 높다고 답했다.
구직 중인 미취업 청년의 경우 이 비율이 63.8%로 취업 청년(49.4%)보다 14.4%포인트 높았다. 직무별로도 사무종사자와 관리자·전문가 등 AI 고노출 직무군은 58.4%가 대체 가능성을 높게 봤다. 저노출 직무군은 45.8%였다.
업종 자체가 AI로 대체·축소될 가능성이 높다는 응답은 44.5%였다. 금융·보험, 정보통신 등 AI 고노출 업종에서는 54.5%로 운수·창고, 건설 등 저노출 업종(43.5%)보다 높았다.
AI에 대한 기대와 불안은 동시에 나타났다. 응답자의 64.7%는 AI가 업무 전문성과 커리어 경쟁력을 높이는 데 도움이 된다고 봤다. 반면 53.6%는 AI 활용 능력의 차이로 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 불안감을 느낀다고 답했다.
특히 청년들은 AI가 신입사원이 맡던 초급 업무를 대신하면서 숙련 인력으로 성장할 수 있는 '사다리' 자체가 약해질 가능성을 우려했다. 응답자의 65.6%는 AI의 초급 업무 대체로 고숙련 인력으로 성장할 기회가 줄어들 것이라고 답했다. AI 활용 능력에 따라 청년층 내부의 소득·커리어 격차가 확대될 것이라는 응답도 67.7%에 달했다.
AI 시대 청년 일자리 안정을 위해 필요한 정책으로는 '청년 신규 채용 기업 지원 강화'가 23.8%로 가장 많이 꼽혔다. 신입·초급 직무 경험 기회 확대(23.7%), 청년 AI 활용 역량 교육 강화(19.8%), 인력 부족 분야 근무 여건 개선(15.9%) 등이 뒤를 이었다.
이상호 한경협 경제본부장은 "청년 채용 지원제도를 초급 직무 경험과 AI 활용 훈련을 제공하는 기업에 대한 지원을 강화하는 방향으로 보완할 필요가 있다"며 "인턴십 등 일경험 사업도 AI를 활용하는 프로젝트형 직무 경험 중심으로 고도화해야 한다"고 말했다.
syu@newspim.com