한화사이언스챌린지 성료…젊은 노벨 과학자 키운다

AI 핵심 요약beta
- 한화가 12일부터 14일까지 한화사이언스챌린지 본선을 열었다
- 전국 214개교 1088팀이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다
- 부천고 아자스팀이 무전원 산불 대응 시스템으로 대상을 받았다
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봉선화 원리 활용 친환경 방재·복원 아이디어 대상 선정
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화그룹이 주최하고 교육부, 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단, 유네스코한국위원회가 후원하는 제15회 한화사이언스챌린지(Hanwha Science Challenge) 2026 본선 대회와 시상식이 8월 12일부터 14일까지 사흘간 충북 충주 한화손해보험 라이프캠퍼스에서 개최됐다.
한화사이언스챌린지는 김승연 한화그룹 회장의 '한국의 젊은 노벨 과학상 수상자 양성'이라는 비전으로 시작된 고교생 대상 과학경진대회다. 올해는 전국 214개교에서 총 1088팀이 참가했다. 이는 전년 대비 43% 이상 증가한 역대 최대 규모다.
대상은 '전화위복: 봉선화 스냅 버클링 기반 무전원 산불 대응 및 복원 시스템'에 대한 연구를 한 아자스팀(부천고 김상율, 허진우 학생, 지도교사 최재원)이 차지했다. 아자스팀은 봉선화 씨앗이 탄성에 의해 튕겨 나가는 구조(스냅 버클링)를 모방해 산불 열기를 감지해 소화약제를 분사하고 잔해를 비료로 환원하는 친환경 방재·복원 시스템을 제안해 높은 평가를 받았다.
윤제용 대회 운영위원장은 "역대 가장 많은 학생들이 참가한 올해 대회는 기후변화와 환경 위기라는 시대적 과제에 대해 청소년들이 제시한 과학적 해법과 상상력이 매우 인상적이었다"며 "한화사이언스챌린지가 단순한 경연을 넘어 미래 노벨상에 도전하는 인재들의 소중한 성장의 장으로 자리매김하고 있어 기쁘다"고 평가했다.
이재규 한화에너지 대표이사는 "한화사이언스챌린지와 함께 한 시간이 학생들의 지식 지평을 넓히고 세상을 바라보는 시야를 세우는 계기가 되었기를 바라며 대한민국을 넘어 세계 무대로 펼쳐질 청소년들의 원대한 꿈과 도전을 한화그룹이 항상 응원하겠다"고 말했다.
한편 한화사이언스챌린지는 지난 15년간 누적 9300여팀, 1만8000여 명의 고등학생이 참가했다. 역대 수상자 대부분은 국내외 대학에 진학해 미래 과학자로서의 연구 활동을 이어가고 있다.
heoneykim@newspim.com