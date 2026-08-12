김승연 한화그룹 회장, 임직원에 보양식 선물

AI 핵심 요약beta
- 김승연 회장이 12일 한화 임직원 6만9000명에 보양식을 선물했다.
- 삼계탕·갈비탕·설렁탕 세트는 김 회장 사재 30억여원으로 마련했다.
- 김 회장은 감사 메시지를 보내며 건강과 가족을 챙겼다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=김승연 한화그룹 회장이 국내 임직원 6만9000여명 전원에게 감사와 격려의 마음을 담은 보양식을 선물한다.
한화그룹은 12일 김 회장이 무더운 여름 임직원들의 건강을 챙기고 보살피는 마음으로 삼계탕, 갈비탕, 설렁탕으로 구성된 보양식 세트를 각 임직원의 집으로 보낸다고 밝혔다. 30억여원의 선물 비용은 김 회장의 사재로 마련했다는 설명이다.
김 회장은 보양식 선물에 동봉한 메시지에서 "끊임없는 도전과 난관 속에서도 묵묵히 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원 여러분의 헌신에 깊은 감사를 드린다"며 "작은 정성이나마 여러분과 가족의 건강에 보탬이 되면 좋겠다"고 말했다.
한화그룹에 따르면 김 회장은 2004년부터 매년 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀들에게 합격 기원 선물과 격려 편지를 보내고 있다. 코로나19 확산 당시에는 감염된 임직원들에게 쾌유를 기원하는 편지와 꽃을 보내기도 했다.
한화그룹 관계자는 "임직원과 그 가족의 건강이 그 무엇보다 중요하다는 게 김 회장의 지론"이라며 "이번 보양식 선물에는 임직원과 그 가족을 소중히 여기는 김 회장의 변치 않는 사랑이 담겨 있다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com