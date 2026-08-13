"키워서 직접 뽑는다"…한화, 동남권 AI·우주항공 인재 양성

AI 핵심 요약beta
- 한화가 12일 동남권 인재 양성 협약을 체결했다.
- 한화에어로스페이스·오션·엔진이 지역 국립대와 손잡았다.
- 부산대 계약학과·석사과정으로 AI·우주인재를 키운다.
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영남권 투자 맞춰 지역인재 채용 기반 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화가 동남권 인공지능(AI)ㆍ우주항공 산업 생태계를 구축하기 위해 동남권 지역 거점 국립대학과 손잡고 지역인재 양성에 나선다.
한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진은 12일 경남 창원특례시 한화에어로스페이스 3사업장 R&D센터에서 경상국립대, 부산대, 국립창원대와 '동남권 지역 인재 양성 협약'을 체결했다. 김동관 한화그룹 수석부회장이 지난달 밝힌 55조원 규모의 영남권 AIㆍ우주항공 투자 계획의 일환이다.
한화는 부산대에 한화 계약학과(잠정 '첨단기계시스템공학과')를 신설하고 연구개발(R&D) 협력을 확대한다. 경상대와 창원대에는 계약정원제 석사과정을 운영하고 AI 인재를 집중 육성한다는 계획이다. 선발된 학생들은 졸업 후 별도의 절차를 거쳐 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진에서 근무하게 된다.
아울러 현장 중심의 교육 프로그램과 특강, 세미나 등 산학협력 프로그램을 운영하고 공동연구 및 기술교류를 통한 협력을 활성화할 방침이다. 우수 인재 취업 지원을 확대하고 지방자치단체 지원 사업을 공동 발굴해 추진할 계획이다.
창원대는 베트남 대학과 교환학생 프로그램을 운영하고 경상대와 부산대는 '서울대 10개 만들기'에도 입찰할 예정이다. 이와 함께 기존 산학협력 프로그램도 확대해나간다.
김희철 한화오션 대표는 "지역의 미래를 책임질 인재 양성을 위해 뜻을 모아주신 정부와 지자체, 대학 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "한화는 앞으로도 지역과 함께 성장하고 미래를 만들어가는 든든한 동반자가 될 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com