충청·강원권에 최신 국산 소방헬기 2대 투입…산불·응급환자 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 소방청이 13일 충청강원119항공대에 소방헬기 2대를 배치했다
- 국산 KUHC-1 헬기는 산악사고와 산불 진화에 투입된다
- 중증환자 이송과 장거리 임무 수행 능력도 강화했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 충청·강원권의 산악사고와 산불, 중증 응급환자 이송 등에 투입될 최신 국산 소방헬기 2대가 본격적인 임무 수행에 들어간다.
소방청 중앙119구조본부는 충북 충주시에 위치한 충청강원119항공대에 다목적 중형 소방헬기 2대(KUHC-1)를 신규 배치하고 오는 22일부터 본격적인 임무를 시작한다고 13일 밝혔다.
새로 배치된 '충강 1호'와 '충강 2호'는 한국항공우주산업이 제작한 국산 헬기다. 20년 이상 운용한 기존 헬기의 노후화에 따른 출동 공백을 최소화하고 항공기 안전성을 높이기 위해 도입됐다.
소방청은 2023년부터 4년간 총사업비 620억원을 투입해 제작과 중간·최종검사, 수리·개조 절차를 진행했으며 지난 6월 30일 충청강원119항공대에 최종 배치했다.
신규 헬기는 최대 14명이 탑승할 수 있으며 최고속도는 시속 290㎞, 항속거리는 약 718㎞다. 기체 내부에는 437리터 규모의 보조연료탱크가 장착돼 장거리 임무 수행 능력도 강화됐다. 한 차례 급유로 제주에서 수도권까지 응급환자를 이송할 수 있는 수준이다.
야간 항공 임무를 위한 첨단 항법장치와 응급의료 장비(EMS), 인명구조용 인양기인 호이스트도 탑재했다. 특히 2000리터 규모의 배면 물탱크를 갖춰 대형 산불 진화에도 투입할 수 있다.
이에 따라 산악·수난사고 인명구조부터 중증 응급환자 장거리 이송, 대형 산불 진화까지 다양한 재난 상황에서 활용될 전망이다.
중앙119구조본부는 본격적인 운항에 앞서 오는 21일 '항공 안전의 날' 행사도 개최한다. 지난 6월 22일부터 조종사와 정비사, 구조·구급대원을 대상으로 실시한 기종 전환 교육과 임무별 집중훈련을 마무리하고 안전운항을 다짐하기 위한 자리다.
조현문 중앙119구조본부장 전담직무대리는 "새롭게 배치된 소방헬기는 충청·강원권의 산악사고와 산불, 응급환자 이송 등 다양한 재난 현장에서 국민의 생명을 지키는 핵심 역할을 하게 될 것"이라며 "철저한 교육훈련과 예방정비를 통해 어떠한 상황에서도 안전하고 신속하게 임무를 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com