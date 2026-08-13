미국 액티브웨어 '뷰오리', 성수동에 이색 팝업스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- 신세계인터내셔날이 13일부터 뷰오리 팝업을 열었다.
- 성수동 4층 매장서 드림니트와 전 제품을 선보였다.
- 바레·요가 체험과 할인·사은품 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 미국 액티브웨어 브랜드 뷰오리(vuori)가 대표 소재 '드림니트™(DreamKnit™)'를 앞세워 팝업스토어를 운영한다.
뷰오리는 13일부터 30일까지 서울 성수동에서 4층 규모의 대형 팝업스토어 '뷰오리 드림니트 @성수'를 운영한다고 밝혔다.
뷰오리의 독자 기술로 개발한 드림니트는 재활용 섬유 89%를 사용했음에도 뛰어난 신축성과 통기성을 갖춘 친환경 프리미엄 스트레치 원단이다.
1층은 이러한 드림니트의 특징을 오감으로 경험할 수 있는 라운지로 조성했으며, 2층에서는 뷰오리의 전 제품군을 한자리에서 선보인다. 3층과 4층에서는 바레 전문 스튜디오 원더바레(WONDER BARRE)와 협업한 커뮤니티 클래스를 운영한다. 발레 기본 동작에 근력 운동을 접목한 바레를 비롯해 요가, 필라테스, 러닝, K팝 댄스 등 다양한 프로그램을 체험해볼 수 있다.
클래스는 네이버 플레이스를 통해 예약할 수 있다. 참가자 전원에게는 전 품목 20% 할인 쿠폰과 함께 에코백, 베리셋 웰니스샷, 자주 스낵칩 등으로 구성된 웰컴 기프트를 증정한다.
포토 이벤트도 진행한다. 포토머신에서 촬영한 사진에는 행운의 메시지가 함께 인쇄되며, 하단 여백에 자신의 꿈을 직접 적어 특별한 기록으로 남길 수 있다.
행사 기간 전 품목 10% 할인 및 3개 이상 구매 시 15% 할인 혜택을 제공하며, 성수 팝업에서만 만나볼 수 있는 단독 특가 상품을 판매한다. 또한 구매 금액대에 따라 30만 원 이상은 에코백을, 50만원 이상은 토트백을 사은품으로 증정한다. 이 외에도 카카오톡 공식 채널을 추가한 고객에게 트로픽선 코코넛워터와 디지털 럭키드로우 경품 응모 기회를 제공한다.
flurry327@newspim.com