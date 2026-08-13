지그재그, 가을 의류 수요 맞춰 16일까지 '얼리어텀' 기획전 진행

AI 핵심 요약beta
- 지그재그가 13일 입추 뒤 가을 의류 수요 급증을 밝혔다.
- 트렌치코트 검색량이 465% 늘고 니트·맨투맨도 증가했다.
- 지그재그는 16일까지 얼리어텀 기획전과 할인행사를 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'가 입추를 기점으로 선선해진 날씨에 가을 의류를 찾는 고객이 급증하고 있다고 13일 밝혔다.
지난달 23일부터 이어지던 서울의 열대야는 입추를 지나며 해소됐다. 입추 다음날인 8일에는 가을의 대표적인 아우터인 '트렌치코트' 검색량이 전일 대비 465% 급증하고 '가죽재킷'과 '재킷' 검색량도 각각 96%, 35% 증가하는 등 아우터를 찾는 고객이 늘었다.
상의와 하의 전반에서도 한 발 앞서 가을을 준비하는 흐름이 포착됐다. '긴팔 니트' 검색량은 전일 대비 102% 늘었으며, '맨투맨' 역시 46% 상승했다. 가을 분위기를 더해주는 패턴 아이템인 '체크 캉캉 스커트'와 '레오파드 팬츠' 검색량도 각각 558%, 273% 증가한 것으로 나타났다.
지그재그는 이 같은 수요에 발맞춰 16일까지 '얼리어텀' 기획전을 진행한다. 바닐라민트, 르보네어, 잇츠밤비 등 인기 쇼핑몰의 가을 신상품을 한 곳에서 만나볼 수 있으며, 전 상품을 빠른 배송 서비스 '직진배송'을 통해 주문 다음 날 받아볼 수 있다.
브랜드패션에서도 가을 신상 출시 기념 기획전이 한창이다. 브랜드 하네는 17일까지 신상품 발매 기념 최대 30% 할인 쿠폰을 제공하고 신상품 구매 고객을 대상으로 90% 쿠폰 추첨 이벤트를 진행한다. 마뗑킴과 아티드는 가을 신상품을 지그재그에서 선오픈하고, 브랜드별 30%, 20% 쇼케이스 쿠폰을 지급한다.
flurry327@newspim.com