우리 동네 어디가 더 더울까…위성으로 만든 '열분포도' 공개

AI 핵심 요약beta
- 국립재난안전연구원이 13일 전국 열분포도를 제공했다
- 같은 동네도 시가지와 숲 온도차가 최대 7.5도였다
- 정부는 열분포도로 폭염대책과 녹지확충을 세밀화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 같은 동네에서도 건물과 도로가 밀집한 시가지와 공원·숲의 평균 온도가 약 3.9도 차이 나는 것으로 나타났다. 지역에 따라서는 온도 차가 최대 7.5도까지 벌어졌다.
행정안전부 국립재난안전연구원은 지방정부 등이 폭염 대응과 대책 마련에 활용할 수 있도록 인공위성 자료를 정밀 분석한 '열분포도'를 제공하고 있다고 13일 밝혔다.
열분포도는 매년 여름철인 6~9월 인공위성이 관측한 지표온도와 식생 분포, 일사량, 지표의 고도·경사도·경사방향 등 공간정보를 융합·분석해 전국 평균기온을 나타낸 지도다. 2021년부터 제공하고 있다.
특히 미국 '랜드셋' 위성영상을 활용해 가로·세로 30m 격자 단위로 평균기온을 확인할 수 있다. 기존 읍·면·동 단위보다 세밀하게 어느 지역에 열이 집중되는지 파악할 수 있는 것이 특징이다.
분석 결과 같은 행정구역 안에서도 토지 이용 형태에 따라 온도 차이가 뚜렷하게 나타났다. 건축물과 도로가 밀집한 주거·공업·상업지역은 상대적으로 온도가 높았지만 공원과 산림, 하천 등 녹지·수변공간은 낮았다.
도심 시가지와 공원·숲이 조성된 지역의 평균 온도 차이는 약 3.9도였으며 지역에 따라 최대 7.5도까지 벌어졌다.
실제 서울 강북구 번동 북서울꿈의숲 주변의 경우 시가지 평균온도는 25.2도인 반면 공원·숲은 21.3도로 3.9도 낮았다. 서울 서초구 양재동 매헌시민의숲 일대에서도 시가지는 24.5도, 공원·숲은 21.3도로 3.2도 차이를 보였다.
정부와 지방정부는 열분포도를 활용해 열이 집중되는 지역을 찾아 폭염 대책을 보다 세밀하게 수립할 수 있다. 무더위쉼터와 기초생활수급자 현황, 건축물 연령·용도 등 공간정보와 연계하면 그늘막이나 무더위쉼터 등 폭염 대피공간의 설치 장소를 선정하는 데도 활용할 수 있다.
도시재생이나 도시개발 사업을 추진할 때도 지역별 열 분포를 분석해 녹지 확충 등 맞춤형 공간 활용 정책을 마련하는 데 활용할 수 있다는 게 연구원의 설명이다.
전국 열분포도는 생활안전지도에서 누구나 확인할 수 있다.
안채명 국립재난안전연구원장 직무대리는 "극한 폭염의 기세는 다소 누그러졌지만 여전히 전국 곳곳에서 무더위가 이어지고 있다"며 "열분포도는 모든 행정·공공기관 등이 폭염 대응에 활용할 수 있는 과학적 데이터인 만큼 앞으로도 데이터 기반의 과학적 재난관리를 위해 다양한 연구모델을 지속해서 개발하고 제공하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com