바로팜, 코스닥 상장예비심사 승인…IPO 절차 본격화

AI 핵심 요약beta
- 바로팜은 13일 코스닥 상장예비심사 승인을 받았다.
- 2019년 설립된 바로팜은 약국 주문통합 솔루션을 키웠다.
- 누적 거래액 7조원, 매출은 2025년 967억원이었다.
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Pharmacy AX·K-뷰티·자사브랜드·AI로 신규 성장동력 확보
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 약국 통합 플랫폼 기업 바로팜은 13일 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 승인을 받고 기업공개(IPO) 절차를 본격화한다고 밝혔다. 대표 주관사는 미래에셋증권이다.
회사에 따르면 2019년 설립된 바로팜은 약국의 의약품 주문·재고관리 비효율을 해결하기 위해 현직 약사인 김슬기 대표가 창업한 약국 통합 플랫폼 기업이다.
바로팜은 여러 도매상의 의약품 재고와 가격을 비교하고 통합 주문하는 국내 최초의 의약품 주문통합 솔루션을 선보였고, 현직 약사가 체감한 불편에서 출발한 서비스는 전국 약사들의 호응을 얻으며 빠르게 성장했다.
바로팜은 전국 약국의 90% 이상이 가입한 전국 단위 약국 네트워크를 구축했으며, 누적 거래액은 7조원, 재주문율은 86%에 달한다. 이를 기반으로 바로팜몰, 타겟광고, BMS 직매입, 자사브랜드 등으로 수익모델을 확대하고 있다.
매출액은 2021년 3억원에서 2025년 967억원으로 증가했다. 바로팜은 기존 주문통합 사업의 규모를 확대하는 동시에 바로팜몰, 타겟광고, 데이터, 자사브랜드 등 고부가가치 사업을 키우며 수익성 중심의 성장 기반을 강화하고 있다.
바로팜은 향후 전국 약국 네트워크와 축적된 의약품 데이터를 기반으로 ▲Pharmacy AX 구축 ▲K-뷰티 브랜드 육성 ▲자사브랜드 강화 ▲AI 기반 헬스케어 서비스 ▲클라우드·데이터 등 헬스케어 인프라 사업을 확대할 계획이다.
상장을 통해 확보한 자금은 AI 기술 고도화, 브랜드 해외진출, 생산시설 확충 등에 투입해 신규 사업의 성장을 가속화하고, 주문통합·브랜드 커머스·헬스케어 인프라를 아우르는 밸류체인을 구축한다는 방침이다.
김슬기 대표이사는 "이번 상장예비심사 승인은 약국 현장의 불편을 해결하는 서비스에서 출발해 전국 단위 약국 네트워크를 구축해 온 바로팜의 경쟁력과 성장성을 인정받은 결과"라며 "코스닥 상장을 계기로 제약·뷰티·데이터·AI를 연결하는 헬스케어 플랫폼 기업으로 사업영역을 확대하고 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com